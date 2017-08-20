В Ираке начали освобождать от «Исламсного государства» последний крупный город 20.08.2017, 11:59

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Иракская армия проводит наземную операцию по освобождению Талль-Афара.

Иракская армия начала наземную операцию по освобождению Талль-Афара, одного из последних бастионов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом в воскресенье, 20 августа, объявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает «Немецкая волна».

«Бойцам ИГ остается либо сдаться, либо умереть», - заявил аль-Абади.

Вместе с иракской армией в освобождении Талль-Афара принимают участие шиитские ополченцы и бойцы курдских формирований «Пешмерга».

Ранее, 15 августа, ВВС Ирака уже приступили к бомбардировкам Талль-Афара, в ходе которых были уничтожены командные пункты и склады террористической группировки. По различным данным, в городе находятся от одной до двух тысяч боевиков ИГ.

ИГ сдает позиции

Талль-Афара уже три года остается под контролем ИГ. Он расположен в 70 километрах к западу от Мосула, освобожденного иракскими силами в начале июля 2017 года после продолжительных боев.

«Исламское государство» стремительно теряет завоеванные ранее территории на севере и западе Ирака. Кроме Талль-Афара под контролем ИГ остаются лишь город Хавийя и часть провинции Анбар. Боевики также сдают позиции и в соседней Сирии.