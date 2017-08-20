Жители Сургута устроили массовый «исход» из города 1 20.08.2017, 12:41

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Фото: РИА Новости/Ирина Швец

Нападение с ножом на прохожих вызвало панику среди горожан.

«На подъезде к Нефтеюганску огромные пробки, все уехали из Сургута, — рассказала «Новой газете» Мария, вместе с семьей срочно выехавшая из города, где утром в субботу произошла резня. — Не хочется стать очевидцем еще чего-то», — поясняет она свое решение.

Очевидцами бойни в центре Сургута стали многие: 23-летний молодой человек в капюшоне размахивал ножом средь бела дня в самом центре города. Пятна крови можно было потом видеть на проспекте Ленина, улицах Бажова и Декабристов.

Итог: семеро раненых, четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, один — средней тяжести, двоих обслужили амбулаторно.

Нападавшего полицейские застрелили на месте. На кадрах видеосъемки, выложенных в сургутских пабликах в соцсетях, на асфальте лежит тело субтильного брюнета.

Местные журналисты со ссылкой на свои источники опубликовали имя предполагаемого нападавшего — Бобичел Абдурахманов, в соцсетях называют другое имя — Артур Гаджиев, но ни подтверждений, ни опровержений этому от правоохранительных органов не поступило. От них вообще ничего, кроме скудного пресс-релиза СК, не поступило, телефоны «силовых» пресс-служб в Сургуте молчат.

В городе множатся слухи. Люди говорят о якобы бывшем на убийце поясе смертника либо муляже (на место происшествия выезжал сапер), о том, что в это же самое время на соседней улице другой преступник орудовал топором, а в одном из магазинов якобы запалили дымовую шашку… Часть этих слухов опровергается быстро, но на их место приходят новые. Молчание силовиков их только подогревает.

Кадр Youtube

Почти сразу после резни Следственный комитет сообщил о единственном подозреваемом, однако в городе был объявлен план «Перехват». Документы выборочно проверяли на выезде из Сургута. Больше того, проверка паспортов у прибывающих мужчин шла в залах прилетов аэропортов еще нескольких северных городов. Крупные торговые центры Сургута закрыли, посетителей эвакуировали — якобы из-за пожарной тревоги.

Горожане сообщают о нескольких задержаниях в центре города, в подтверждение выкладывают видео, на котором омоновцы в брониках на глазах прохожих крутят руки неизвестному мужчине. Вскоре силовикам приходится пояснять, что «задержание на Маяковского не имеет отношение к резне на Бажова». А в сетях уже говорят об облавах на мигрантов и выходцев с Кавказа.

Брифинг, который должен был состояться в сургутском УМВД, отменили, как говорят местные журналисты, за пять минут до начала. Причина: информацию о случившемся будет выдавать исключительно УВМД Ханты-Мансийского автономного округа. Когда будет — неясно.

На этом фоне, видимо, чтобы окончательно «успокоить» население, городское управление ГО и ЧС запустило видеообращение, в котором просит горожан «в целях сохранения жизни и здоровья» не покидать своих домов.

Фото: РИА Новости

Люди ответили на это массовым исходом из города.

Уголовное дело пока возбуждено по статье «Покушение на убийство». Терактом произошедшее официальные лица старательно не называют, хотя связанное с ИГИЛ (запрещенной в России организацией) ИА Amaq уже объявило, что акцию в Сургуте организовало «Исламское государство».

Впрочем, накануне, когда ровно такие же события произошли в финском городке Турку, местная полиция также избегала слова «терроризм». Напомню, в пятницу в центре Турку 18-летний выходец из Марокко ранил ножом девятерых и убил двоих. Полиция тоже применила оружие, однако нападавшего взяли живым: финны стреляли по ногам. Сейчас он в университетской больнице. Дело первоначально возбудили по статье «Убийство». Однако наутро полиция добавила к ней статью «Терроризм», о чем незамедлительно сообщила в твиттере.

К тому времени уже были задержаны четверо предполагаемых пособников подозреваемого, а пятого Финляндия объявила в международный розыск еще одного подозреваемого в связях с террористом, совершившим атаку, — это сообщается в твиттере полиции. Помимо оперативно проведенной пресс-конференции всю свежую информацию о происшествии и ходе расследования полиция постила в соцсети с интервалом в час. Центр города не перекрывался, хотя в первые часы жителям и посоветовали избегать посещать его без особой нужды. Сейчас меры безопасности усилены в аэропорту Хельсинки. Однако в целом уровень террористической угрозы по стране было решено не повышать.