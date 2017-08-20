Стало известно, зачем госсекретарь Ватикана едет в Москву 3 20.08.2017, 13:25

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Пьетро Паролин

Фото: ЕПА/БГНЕС

Раскрыта программа визита в РФ кардинала Пьетро Паролина.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прибудет в Москву 21 августа. Ранее сообщалось, что в ходе четырехдневного визита кардинал будет способствовать возможному визиту папы римского Франциска в Россию, сообщает svoboda.org.

В интервью газете "Корьере делла Сера" Паролин заявил, что подготовка визита папы не входит в программу его пребывания в России, но "с Божьей помощью, однако, я надеюсь внести некий вклад в этом направлении".

В заявлении пресс-службы Ватикана отмечается, что 22 августа госсекретарь Ватикана проведет рабочую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также посетит с визитом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 23 августа Пьетро Паролин направится в Сочи, где он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечается в заявлении, 21 августа кардинал Паролин встретится с российскими католическими епископами, а также отслужит мессу в Римско-католическом кафедральном соборе в Москве. На тот же день намечена его встреча с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.