Мать возможного исполнителя теракта в Барселоне призвала его сдаться 20.08.2017, 17:22

Фото: Pau Barrena / AFP

Женщина также приняла участие в акции в центре Риполя, в ходе которой собравшиеся мусульмане призывали к миру.

Мать возможного исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба, которого в настоящий момент ищет полиция, призвала сына сдаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

По его информации, женщина приняла участие в акции в центре населенного пункта Риполь, в ходе которой собравшиеся мусульмане призывали к миру. «Пусть он [Абуйаакуб] идет в полицию, пусть сдастся, лучше отправиться в тюрьму, чем умереть», — сказала женщина.

Сейчас полиция ведет поиск подозреваемых в причастности к терактам, совершенным в Испании в последнее время. По разным данным, речь идет об одном-трех предполагаемых террористах.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

В настоящий момент каталонская полиция рассматривает версию, согласно которой главарем ячейки, устроившей теракты в Каталонии, мог быть выходец из Марокко, имам Абдельбаки ас-Сати. По версии следствия, он работал над планом крупного теракта в Барселоне, однако в четверг утром в здании в муниципалитете Альканар прогремел взрыв, в результате которого 45-летний имам, по предварительным данным, погиб.