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Главный тренер БАТЭ: Я должен уйти

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  • 20.08.2017, 21:19
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Александр Ермакович
Фото: Bongarts/Getty Images

Наставник БАТЭ после поражения от «Крумкачоў» заявил, что должен уйти со своего поста.

Наставник БАТЭ Александр Ермакович после поражения от «Крумкачоў» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата страны заявил, что должен уйти со своего поста, передает «Прессбол».

«Очередная невразумительная игра в нашем исполнении. Стыдно, просто нет слов. Поздравляю соперников с победой. Мне больше сказать нечего. Я должен уйти. Всем спасибо!», - сказал Ермакович.


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