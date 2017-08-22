Белорусы присоединяются к общественному контролю за учениями «Запад-2017» 4 22.08.2017, 9:59

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Начался сбор информации о перемещении российских войск в нашей стране.

Интернет-сообщество «Дзея» откликнулось на призыв блогера Эдуарда Пальчиса и начало собирать информацию о российских военных на учениях учениями «Запад-2017».

Об этом активисты сообщили в «Фейсбуке»:

«Благодаря методу OSINT специалисты отследили «Бук» российских военных, который сбил Боинг на Донбассе, идентифицировали множество «зеленых человечков» которые принимали участие в военной агрессии против Украины.

Что нужно делать:

Снимай перемещении техники и военных на свой смартфон, записывай рассказы очевидцев.

Публикуй материалы в соцсетях с хэштегом #Запад2017, #Захад2017 и #Zapad2017.

Делись этой информацией с друзьями!»

Напомним, что вы также можете сбрасывать информацию на почту редакции сайта Charter97.org.

В этом году учения пройдут с 14 по 20 сентября на 6 полигонах: «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо» (Витебская область), «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский» (Брестская область), а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь (30 км от Полоцка). Приглашены на них и международные наблюдатели.