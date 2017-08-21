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Белорусский блогер призывает к общественному контролю за учениями «Запад-2017»

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  • 21.08.2017, 21:48
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Эдуард Пальчис

Эдуард Пальчис призывает фиксировать на фото и видео российские военные маневры в Беларуси.

Блогер и создатель проекта 1863x.com Эдуард Пальчис призывает присоединяться к гражданской кампании по наблюдению за учениями «Запад-2017». Об этом он сообщил в Facebook.

«Неравнодушные жители Беларуси, проживающие в районе учений, могут все фиксировать на фото, видео и записывать в текстовом варианте. А позже выкладывать в сеть под хэштегом или отправлять СМИ. Данная информация будет публиковаться в общий доступ, что позволит специалистам трезво анализировать то, что происходит», – рассказал «Белсату» Пальчис.

Блогер предлагает использовать хэштеги #Запад2017, #Захад2017 и #Zapad2017.

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В этом году учения пройдут с 14 по 20 сентября на 6 полигонах: «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо» (Витебская область), «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский» (Брестская область), а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь (30 км от Полоцка). Приглашены на них и международные наблюдатели.

Вы также можете сбрасывать информацию на почту редакции сайта Charter97.org.


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