В Москве задержали режиссера Кирилла Серебренникова 6 22.08.2017, 10:59

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Кирилл Серебренников

Режиссера подозревают в мошенничестве.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве на 68 млн российских рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии СК, Серебренников организовал хищение этой суммы, выделенной в 2011–2014 годах на проект «Платформа». В ближайшее время следствие предъявит режиссеру обвинение.

В мае дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он работает художественным руководителем, прошли обыски по делу о хищении 200 млн рублей, которые из бюджета выделили «Седьмой студии». Режиссера по этому делу допросили как свидетеля.

Как писал «Дождь», СК хотел арестовать Серебренникова, но передумал из-за указания «не трогать» его, которое поступило «сверху». Президент России Владимир Путин до этого назвал организаторов обысков «дураками».