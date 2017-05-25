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Путин назвал своих силовиков «дураками»

  • 25.05.2017, 8:27
Фото: TASS

Правителя РФ раздосадовало то, что ФСБ не может выполнять щекотливые задания «без шума и выли»?

Президент России Владимир Путин в беседе с художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым на церемонии вручения государственных наград в Кремле охарактеризовал ситуацию, сложившуюся вокруг «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова двумя словами.

По свидетельству корреспондента «Коммерсанта», который много лет освещает работу Владимира Путина, президент сказал следующее: «Да дураки».

По словам Колесникова, Миронов передал президенту письмо в защиту Кирилла Серебренникова.

«Когда церемония закончилась и началось распитие шампанского (ну да, не распитие, а пригубление), Евгений Миронов снова подошел к Владимиру Путину и на этот раз стал говорить с ним жарко и даже громко.

— Вы знали? Знали об этом?!

— Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал.

То есть, видимо, как обычно, из СМИ.

— Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!

— Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин!».

Во вторник 23 мая в театре «Гоголь-центр» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова ФСБ и Следственный комитет провели обыски, после которых режиссера отвезли на допрос в Следственный комитет.

По данным СК, обыски связаны с делом о хищении средств в особо крупном размере (около 200 миллионов рублей), выделенных «Седьмой студии» из федерального бюджета по статье «на развитие и популяризацию искусства».

По делу были задержаны бывшие генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.


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