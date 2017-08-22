Новая холодная война: Что значит план Трампа по Афганистану 22.08.2017, 17:25

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Войска в Кабул не отправит, но и Москве хозяйничать там не даст.

Дональд Трамп в четыре утра по киевскому времени выступил со своим первым обращением в качестве главнокомандующего. Суть послания - новая стратегия США в Афганистане и регионе, в контексте борьбы с боевиками движения "Талибан". Озвучено оно было на базе Майер-Хендерсон Холл возле Арлингтонского национального кладбища. Что символично, ведь там покоятся многие американские солдаты, погибшие в Ираке и Афганистане, пишет "Деловая столица".

Сам президент в Twitter писал в субботу, что долгожданное решение по Афганистану принял после встречи со своей командой по вопросам национальной безопасности, прошедшей днем ранее в знаменитой резиденции Кэмп-Дэвид. Ястребы в правительстве, включая, конечно, Джима "Бешеного пса" Мэттиса и советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, выступали за усиление американского присутствия в южноазиатской стране. Глава Пентагона после своего визита в Афганистан в минувшие выходные отметил, что доволен новой стратегией, но, естественно, не вдавался в подробности. Во-первых, потому что ждал публичного выражения широкой поддержки со стороны президента; во-вторых, само по себе это послание - поворотное для 45 президента США и его администрации.

Хотя бы потому, что Дональд Трамп на пути к заветному креслу президента остро критиковал Вашингтон за участие в затянувшемся конфликте, который длится без малого 17 лет. Он неоднократно заявлял, что деньгам, которые тратятся на содержание американского контингента и помощь афганским правительственным войскам, можно найти применение внутри США. Особенно он разорялся, когда получили огласку истории о коррупции в Афганистане и том, как миллиарды уходят в трубу: воруется оружие и боеприпасы со складов, и затем продаются афганскими же военными талибам, и т.д.

Трамп проникся

Теперь ситуация изменилась. Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать борьбу в Афганистане, чтобы избежать "предсказуемых и неприемлемых" результатов быстрого вывода войск из страны. Мало того, он признал, что ранее был противником присутствия там американцев, однако после вступления в должность изменил свое мнение. Осознал, мол: если США уйдут из Афганистана, образовавшийся вакуум тотчас же заполнят группировки вроде "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Зря что ли Трамп отдавал приказ сбросить "матерь всех бомб" на бывшее логово Усамы бин Ладена, поныне служащее талибам - пещерную крепость Тора-Бора?

"Я пришел к выводу, что угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане и в регионе, огромны", - сказал президент США. И сообщил, что подход Вашингтона будет более прагматичным, нежели идеалистическим. Хотя, опять-таки, то, что озвучил президент, несколько отличалось от того, чего от него ждали Пентагон и истеблишмент. Издание CBS накануне обращения, ссылаясь на источники в администрации, писало, что Трамп объявит об увеличении контингента в Афганистане на 4 тыс. Сейчас там находятся 8,4 тыс., а пик наблюдался при Обаме - около 100 тыс. военнослужащих. В общем, Трамп не сказал, что отправляет дополнительные войска. "Мы не будем обсуждать численность войск или наши планы дальнейшей военной деятельности, - сказал Трамп. - Условия на месте, а не произвольные графики, будут направлять нашу стратегию с этого момента".

Он пообещал, что Вашингтон не станет диктовать "афганскому народу, как жить и как управлять своим собственным сложным обществом". Впрочем, в таком подходе есть свои плюсы. Да, он не объявил об отправке 4 тыс. военных в Афганистан, но за его туманом обещаний проще скрыть более обширный план действий.

Холодный душ для Пакистана

К тому же, говоря о Пакистане, хозяин Овального кабинета был более чем конкретен. Опять-таки, по данным CBS, Белый дом подумывал внести Пакистан в список стран-спонсоров терроризма. Как известно, США называют главной проблемой пакистанскую "Сеть Хаккани", которая сотрудничает с "Талибаном" в борьбе с правительственными силами Афганистана и войсками НАТО. Обе группировки пользуются поддержкой Исламабада. За что Трамп, по словам источников, планировал также исключить Пакистан из списка основных союзников США вне НАТО и сократить военную помощь ему.

Последнего, судя по словам Трампа, точно следует ожидать уже в ближайшее время. "Мы выделяли миллиарды и миллиарды долларов Пакистану, в то же время они снабжали террористов, с которыми мы сражаемся. Это нужно изменить, и это изменится немедленно", - сказал он. Относительно союзничества вне НАТО и внесения в список стран, финансирующих терроризм - эти пункты остаются на поверхности. Как способ давления на Исламабад в будущем, если государство не впечатлит сокращение дотаций из Вашингтона.

Индийский друг

Стоит отметить, что Трамп - не первый американский президент, склоняющийся к таким мерам. Однако его предшественников - и Джорджа Буша-мл., и Барака Обаму от резкого понижения уровня военного сотрудничества с Исламабадом удерживало, среди прочего, то, что в этом случае последний оказался бы в полной зависимости от союзного Китая.

По всей видимости, нынешняя администрация США считает этот риск приемлемым - не в последнюю очередь ввиду успешного расширения сотрудничества с Индией, начавшегося, к слову, при Обаме.

Шансы на этот "великий разворот" обусловлены и последовательным курсом на сближение, который демонстрируют сейчас Вашингтон и Дели. Премьер Индии Нарендра Моди стал вторым после израильского коллеги Биньямина Нетаньяху лидером, которому позвонил Трамп. Кроме того, президент США очень тепло принимал индийца, закатил пирушку в Белом доме, сыпал комплиментами и обнимался с Моди. Хотя что касается объятий, то это больше заслуга премьера, который смутил уже не одного западного лидера своей любовью к тесному физическому контакту. Как бы то ни было, альянс между США и Индией начал обретать все более осязаемые черты. И эта его актуализация, пожалуй, является одним из важнейших факторов новой стратегии Соединенных Штатов в Южной Азии. И сам Трамп озвучил этот нюанс. Подчеркнув, что, в отличие от Пакистана, Индия очень много сделала для стабилизации ситуации в Афганистане, он призвал Нью-Дели помочь американцам в Кабуле. С большой долей вероятности, этот призыв не останется без ответа.

Говорим "Талибан", подразумеваем...

На самом деле, конечным реципиентом сигналов из Вашингтона является далеко на Исламабад и "Талибан", а Москва. Несмотря на помощь пакистанцев талибам и "Сети Хаккани", главным баламутом в Афганистане сегодня выступает как раз Россия.

Москва давно раскачивает ситуацию там. Эскалация началась после терактов в казармах правительственных сил 21 апреля, когда около десятка боевиков-смертников в форме афганской армии напали на базу в Мазари-Шарифе. Тогда погибло около 140 военнослужащих, по большей части безоружных, т.к. это дело было после пятничной молитвы. Действуют же россияне через сеть "своих" в руководстве силовых структур. Это наследие советского вторжения. Одними из таких агентов называли главу Совета национальной безопасности Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара (в эпоху "шурави" он занимал высокий пост в структурах госбезопасности), а также его бывшего однопартийца Гула Наби Ахмадзая, сейчас начальника столичного гарнизона. Именно Ахмадзай принял беспрецедентное решение открыть огонь по участникам массовых акций протеста 2 июня этого года. Естественно людей жестокая расправа не успокоила. Напротив, кризис усилился.

Второй вектор деятельности России - непосредственно талибы. Россияне спонсируют боевиков в объемах, как минимум сопоставимых с пакистанскими. Так, в начале этого года было перехвачено несколько поставок новейшего российского оружия со сбитыми номерами. То есть оружия, которое по документам было списано и якобы утилизировано. О поставках есть и сюжет CNN, в котором показывали снайперские винтовки, разные варианты Калашникова и крупнокалиберные пулеметы. "Две группировки боевиков, одна на севере и другая на западе, утверждают, что обладают оружием, которое, по их словам, было предоставлено российским правительством", - говорится в сюжете. Одна из групп также поведала, что бесплатно получила оружие, присланное Россией через границу с Таджикистаном. И обратим внимание, что англоязычный сегмент YouTube и сети какой-то месяц назад наполнился сюжетами о снабжении талибов Россией. Что уже давало понять, кто мозолит глаза США в Афганистане.

На связь Кремля с талибами указывает и предложения стать посредником в переговорах между Кабулом и "Талибаном". Прям как между Киевом и "ЛДНР". И американцам, стоит заметить, уже давно известна роль россиян. О чем они публично заявляют. Например, в марте руководитель Центрального командования США генерал Джозеф Вотель заявил, что россияне хотят усилить влияние в Афганистане и контактируют с талибами. Обвинил РФ в этом и командующий американским контингентом в Афганистане генерал Джон Николсон.

Так что далеко не Пакистан, и не "Талибан" сегодня корень всех зол в Афганистане. Здесь Москва использует свою излюбленную рэкетирскую стратегию: создать проблему, а затем предложить избавление от нее - за соответствующее вознаграждение. И США очевидно вознамерились исправить ситуацию.

В чем соль обращения

Начнем с обобщения. Во-первых, обращение Трампа можно трактовать как своего рода оздоровление администрации, как окончание пубертатного периода. Примечательно, что происходит это почти сразу же после увольнения интригана Стива Бэннона. Бывший серый кардинал, к слову, тоже не заставил себя долго ждать. Он выполнил обещание вести "войну" с Белым домом. Сразу после выступления Трампа его ультраконсервативный ресурс Breitbart News опубликовал несколько критических материалов. Основные посылы: Трамп пошел по пути Обамы (куда делся тот Трамп, который критиковал расходы на этот конфликт?); он лишь слегка видоизменил стратегию, но в корне подход не менял; рвать с Пакистаном - опасно, и сотрудничество с Индией того не стоит. Ну, и безусловно, не обошли вниманием и генерала Герберта Макмастера, которого Бэннон избрал своим главным врагом, и персонализирует едва ли не весь Белый дом.

Во-вторых, сама стратегия администрации не нова - и в ней действительно есть немалый элемент преемственности. В то же время, она является декларацией противодействия не так талибам, как россиянам. Причем на всех фронтах, практически во всех регионах. То есть, Москва пугала американцев новой холодной войной, Вашингтон немного посокрушался устами Рекса Тиллерсона и самого Трампа, а затем пожал плечами и согласился: "Холодная война - так холодная война". Это, к слову, тот момент, который отличает нынешнюю администрацию от предшественницы: если Вашингтон Обамы крах политики перезагрузки в отношениях с Россией фактически проглотил, то Вашингтон Трампа, независимо от воли последнего, решил играть жестко. И в итоге Соединенные Штаты вопреки изоляционистским обещаниям президента-миллиардера, уходят вглубь Центральной и Южной Азии.

Индия. В-третьих, вовлечение Нью-Дели в разрешение афганского кризиса позволит американцам разгребать жар чужими руками. Кроме того, США насолят России сближением с Индией, поскольку это огромный перспективный рынок для американского газа и оружия (беспилотников, F-16 и т.п.). Особенно после публичного "фе" индийцев в адрес качества поставленных Россией "мигов". Впрочем, выталкивание России из Индии, сулит дальнейшее сближение РФ и Пакистана - и возможное создание причудливого "тройственного союза" во главе с КНР - если Китай согласится на подобную авантюру. Впрочем, администрация Трампа наверняка использовала далеко не весь арсенал средств убеждения Пекина и Исламабада.

В этом контексте не стоит сбрасывать со счетов обострившееся в последнее время соперничество Индии и Китая. А Белому дому, который хоть и смягчил риторику в отношении Поднебесной, не помешает геополитический баланс, потому как Индия в случае необходимости прекрасно подойдет для "удара" по интересам Пекина в регионе и мире.

В-четвертых, самому Трампу сейчас нужна небольшая победоносная война - или ее имитация. Его рейтинги пробивают очередное дно раз за разом. Тому виной как не расследование связей окружения с Россией, так скандальная позиция президента относительно событий в Шарлотсвиле. Потому пора спасать рейтинги, но, естественно, без участия в военных действиях против какого-либо суверенного государства. Да и зачем, когда есть огромный выбор различных экстремистских группировок, а международный терроризм - мейнстрим.