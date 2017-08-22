Известная группа 30 Seconds to Mars заговорила по-белорусски 22.08.2017, 22:25

30 seconds to Mars

Группа 30 Seconds to Mars поблагодарила белорусов за то, что их новая песня стала популярной в нашей стране.

- Дзякуй, Беларусь! - обратилась к своим поклонникам американская группа.

Речь идет о песне Walk on water - сингле к пятому студийному альбому группы. Она стала самой популярной в белорусском iTunes Store, пишет kp.by.

Фанаты впервые услышали песню только 22 августа. Тогда же на официальном канале группы в YouTube был опубликован первый за 4 года клип. И песня, и видео посвящены Дню независимости США.

Можно сказать, что в съемках этого клипа участвовали и поклонники 30 Seconds to Mars. Следуя призыву музыкантов, более 10 тысяч человек 4 июля выложили в Instagram патриотические видео, посвященные Америке. Фрагменты этих видео, а также съемки профессиональной бригады из 92 человек и легли в основу видео.

Правда, как следует рассмотреть съемки не удастся: картинку перекрывает текст песни. Но отчаиваться не стоит. Солист группы Джаред Лето пообещал, что вместе с новым альбомом выйдет документальный фильм, куда войдут не использованные в клипе видео.

Последний раз группа была в Беларуси в 2015 году. Тогда музыкантов очень тепло принимали в «Чижовка-Арене». Американцы в ответ тоже признались белорусам в любви.