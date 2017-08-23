Эксперт: «Суперкомбайн» уже есть, да только никому не нужен 23.08.2017, 9:14

1,313

Не исключено, что его выпустят в одном экземпляре – для Дроздов.

На состоявшемся 22 августа совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики Лукашенко анонсировал скорый «прорыв» в производстве сельскохозяйственной техники.

– Еще одно направление в «Гомсельмаше» – создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть, – заявил правитель.

Claas и John Deere. New Holland и Challenger уже застыли в тревожном ожидании того, как их посрамит белорусское чудо техники. А люди с чрезвычайно богатым воображением уже представляют себе, как «Гомсельмаш» оставляет с носом всемирно известные концерны, вкладывающие гигантские ресурсы в совершенствование своей продукции, пишет gazetaby.com.

Впрочем, те, кто хоть немного следит за темой, знают, что «нет повести печальнее на свете», чем история белорусского суперкомбайна. О ней еще минувшей весной упомянул начальник главного управления инновационной и инвестиционной деятельности Министерства промышленности Валерий Фишман в интервью еженедельнику «Белорусы и рынок».

Оказывается, «мы уже разработали комбайн, который может намолотить 14 кг зерна в секунду». Однако эта новость совершенно не обрадовала отечественных аграриев. Дело в том, что потребности в таком комбайне у белорусского сельского хозяйства: машина представляет интерес для тех, у кого средняя урожайность в районе 100 центнеров с гектара, а на наших полях она составляет лишь 30-40 ц/га.

– Трактор, не требующий присутствия водителя, мы давно создали. Это крайне полезный проект, особенно для внесения удобрений, ведь их количество варьируется в зависимости от характеристик конкретного участка почвы. Однако такая разработка существенно удорожает технику, поэтому заказов на производство перспективного, инновационного продукта пока нет, – рассказал Фишман.

Та же судьба рискует постигнуть будущий суперкомбайн. Не исключено, что его выпустят в одном экземпляре – для «Дроздов». А все остальное сельское хозяйство, застрявшее в прошлом веке, будет использовать технику попроще и подешевле: курочке, которая клюет по зернышку, большой клюв не только не нужен, но и противопоказан.