Власти «сели в лужу» с калийным картелем 9 Андрей Сидорук, «Наше мнение»

23.08.2017, 9:54

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Координация цены в рамках стратегии «цена превыше объема» оказалась невостребованной.

В середине июля этого года представители «Беларуськалия» и «Уралкалия» впервые с момента распада калийного картеля в 2013 году собрались для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества. Встреча прошла на высоком уровне – по сообщениям СМИ, во встрече участвовали представители «Беларуськалия», основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин, глава Сбербанка Германа Греф и правитель Беларуси Лукашенко.

Встреча ни к чему не привела и никаких соглашений не было достигнуто. А на следующий же день Беларусь заявила о снижении экспортной пошлины на калийные удобрения с USD 55 до USD 22 за тонну.

Рынок калийных удобрений очень сильно штормило после распада калийного картеля в 2013 году. Распад привел не только к обвалу цен на калийные удобрения, но и – что во многом хуже – к сильной ценовой неопределенности, влияющей на волатильность цен и невозможности долгосрочного планирования для производителей. Сами цены за три года обвалились с USD 400 за тонну в 2014 до уровня около USD 220 за тонну в 2017 году (см. график 1). Значительное падения испытали и акции крупнейших мировых производителей калия.

Потери понесли и «Уралкалий» с «Беларуськалием». В 2016 «Уралкалий» произвел на 5% калийных удобрений меньше, чем в 2016 году – 10,8 млн тонн, а продажи упали на 2% до 11 млн тонн. Прибыль, при этом, сократилась почти на 30%. Сильным ударом для «Уралкалия» стала и высокая аварийность шахт рудника Соликамск-2. Прибыль же Беларуськалия в сравнении с 2015 годом упала на 23%, а объем производства практически не изменился.

С момента распада калийного картеля ожесточенная конкуренция между двумя компаниями за доли на рынке не привела к существенному улучшению положения ни одной из них: переход к стратегии «объем превыше цены» не способствовал улучшению финансовых показателей и только повышала неопределенность на рынке. В такой ситуации возобновление сотрудничества, которое будет подразумевать ограничение объемов добычи и координация поставок, является рациональным как для бывших участников картеля, так и выгодным для рынка в целом за счет способствования росту рыночной определенности и подталкивания вверх падающих цен на калий.

Однако, действия белорусской стороны в отношении уровня экспортной пошлины несут в себе значительные риски для рынка калийных удобрений. Снижение экспортной пошлины для белорусского калия очевидно преследует цель снижения стоимости удобрения для покупателей, а значит – готовность продолжать работать в рамках стратегии «объем превыше цены». Вполне вероятно, что снижение пошлины являлось способом давления на «Уралкалий» с целью вынудить руководство компании к принятию условий белорусской стороны и скорейшему возобновлению сотрудничества.

Тем не менее, в июле 2017 года стало ясно, что калийный картель «Беларуськалия» и «Уралкалия» вряд ли снова появится на рынке калийных удобрений. 7 июля председатель совета директоров «Славкалия» Михаил Гуцериев заявил, что реализация удобрений компании будет осуществляться исключительно через Белорусскую калийную компанию.

Инвестиции в разработку месторождений в Беларуси «Славкалием» были внесены самим Гуцериевым (USD 600 млн) и китайским правительством (USD 1.4 млрд). Решение о выделении китайский инвестиций «Славкалию» совпали по времени с заключением большого контракта между «Беларуськалием» с китайскими покупателями, и заявлениями Гуцериева о том, что до момента окупаемости «Славкалия» (по его же оценкам – до 2029 года) удобрения с его рудников будут поставляться исключительно на китайский рынок.

Что мы имеем в сухом остатке? «Беларуськалий» заключил крупный контракт на поставку калия в Китай – цена этого контракта (около USD 227 за тонну) была почти на 30% ниже рыночной цены калийных удобрений на тот момент, что вызвало сильное недовольство конкурентов из-за еще большего падения мировых цен. «Славкалий», хоть и не будет являться крупным производителем удобрений (по оценкам – около 2 млн тонн удобрений в год) будет поставлять свою продукцию в Китай и через тот же самый торговый канал, что и «Беларуськалий». Вполне возможно, что эксклюзивность поставок на китайский рынок была одним из условий выделения «Славкалию» китайского кредита.

Сейчас все похоже на то, что из-за невозможности договориться с «Уралкалием» об условиях сотрудничества снижение экспортной пошлины на калийные удобрения стало первым этапом нового наступления белорусских производителей на рынок калия. Объединение усилий «Беларуськалия» и «Славкалия» в общей торговле калием через БКК говорит о том, что белорусским калийщикам на данный момент не важна цена за тонну удобрений – им нужна большая доля рынка, которую они планируют занять за счет крупных и дешевых контрактов на удобрения с крупнейшими потребителями калийных удобрений.

В такой ситуации создание картеля и координация цены в рамках стратегии «цена превыше объема» просто не нужны – особенно с «Уралкалием», вышедшим из конкурентной борьбы после распада картеля уставшим и неподготовленным.

Андрей Сидорук, «Наше мнение»