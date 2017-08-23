Ким Чен Лу 37 23.08.2017, 11:15

10,557

Традиции КНДР нашли приложение на белорусской земле.

Лукашенко заявил о создании на «Гомсельмаше» суперкомбайна, который будет превосходить импортные аналоги. Насколько реально выполнить эту задачу?

На совещании 22 августа правитель о создании суперкомбайна высказался лаконично.

– Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть, – отметил Лукашенко, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Заико: Возможно, секрет заключается в создании беспилотной машины

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассказал «Завтра твоей страны», что сегодня технологии стремительно развиваются и «Гомсельмашу» будет непросто выиграть конкуренцию даже у коллег из России.

– Русские сейчас работают в новом направлении: они стали делать беспилотные сельскохозяйственные машины, которые будут управляться без непосредственного вмешательства человека. Если белорусы думают над созданием такого комбайна, то они на правильном пути, – говорит экономист.

Леонид Заико называет создание беспилотной техники самым перспективным направлением и не исключает, что Александр Лукашенко подразумевал ее, когда говорил о «секретах».

Руководитель аналитического центра «Стратегия» полагает, что главным условием успешного решения поставленной задачи является грамотная работа конструкторов. И приводит в пример слова руководителя японской «Тойоты», который, отвечая как-то на вопрос о качестве своих автомобилей, сказал, что проблем с качеством быть не должно, если конструкторы все продумали.

Вместе с тем Леонид Заико не уверен, что после громкого заявления главы государства о создании суперкомбайна последует массовое производство таких машин в стране.

– Когда КНДР отмечала 50-летний юбилей, власти дали указание изготовить к годовщине две копии «шестисотых» мерседесов. И они были сделаны – один к одному. Похоже, традиции товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира нашли приложение на белорусской земле, – говорит экономист.

Шлындиков: В нынешней системе очень сложно добиться высокого качества техники

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков отмечает: нет оснований считать, что конструкторские подразделения «Гомсельмаша» являются неквалифицированными.

– Но вопрос в исполнении. Я очень сомневаюсь, что у нас могут действительно создать суперкомбайн. В нынешней системе очень сложно добиться высокого качества выпускаемых изделий. Главное, что у нас нет конкуренции. А если ее нет – нет ответственности. Отсюда возможно все: технологический брак, конструктивный. Люди не несут персональной ответственности за допущенные недочеты, – говорит Василий Шлындиков.

Этими же причинами бывший руководитель концерна «Амкодор» объясняет то, что, несмотря на предыдущие требования главы государства к «Гомсельмашу» о повышении качества техники, жалобы на нее не исчезают.

Василий Шлындиков также отмечает, что до сих пор продукция «Гомсельмаша» главным образом была востребована в России, поэтому сомневается, что белорусские комбайны выиграют конкурентную борьбу с западными производителями.