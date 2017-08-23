Сколько стоит съездить в Рим, Париж и Брюссель 23.08.2017, 11:36

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На чем можно сэкономить, а на чем не стоит.

Myfin.by запускает проект «Финансовая карта». В нем рассказывается о том, как спланировать бюджет конкретного путешествия: просчитаем основные статьи затрат и дадим возможность с помощью простого теста выяснить, хватит ли отложенных вами денег на отдых в том или ином городе, а также как и на чем можно сэкономить.

В первой части проекта пробежимся «галопом по европам» и виртуально посетим столицы Старого Света. Первые месяцы осени как раз подходят для этого: летняя жара спадает и вместе с собой уносит некоторую часть туристов, а также завышенные цены на транспорт и отели, которые характерны для июля-августа.

Почему мы охватим только столицы, спросите вы. Да, зачастую в столице нельзя ощутить весь дух страны, но она все равно даст вам необходимые впечатления, и вы сможете решить, захотите ли вернуться сюда и исследовать все более подробно.

Кроме того, не всем белорусам финансы позволяют путешествовать много, да и существенная часть денег уходит именно на выезд из Беларуси и возврат на родину. Поэтому за раз наши соотечественники обычно стараются посетить как можно больше стран – и проезжают сразу по нескольким столицам.

Мы будем исходить из позиции человека, который ни разу не был в месте, куда собирается поехать. Поэтому всю информацию черпаем из интернета и рассказов людей, которые там уже побывали.

Также, чтобы быть максимально полезными для тех, кто как раз собирается в поездку, цены на проживание и транспорт мы смотрим на даты, которые наступят через две недели после публикации нашей статьи.

Первый наш маршрут – Рим, Париж, Брюссель. Поскольку, как правило, отпуск белорусы берут на две недели плюс-минус пара дней – то и длительность поездки, бюджет которой мы просчитаем, будет 15 дней. Соответственно на каждый город у нас 5 дней.

Ну что, поехали?

Все дороги ведут... Конечно, в Рим

Рим, как и Париж, – один из наиболее дорогих европейских городов. Из Минска в итальянскую столицу мы можем долететь напрямую: самолеты Belavia осуществляют рейсы из Национального аэропорта в аэропорт Фьюмичино. Прямой билет на первые числа сентября стоит 161 евро в эквиваленте, время полета – всего 2 часа 55 минут.

Попробуем добраться другими способами. Из Вильнюса, например, самолет Ryanair доставит вас за 2 часа 50 минут и 127 евро. Поезд из Минска в Вильнюс стоит 41 рубль (около 18 евро), при этом дополнительная ночевка не нужна.

Еще вариант – вылет из Киева. На Alitalia можно долететь за 134 евро. Стоимость поезда до Киева – 33 рубля (около 14 евро). Однако в этом случае потребуется дополнительная ночевка, на нее придется потратить от 10 евро. В итоге выйдет, пожалуй, дороже, чем напрямую из Минска.

Также можно добраться в Рим и из Варшавы: перелет будет стоить 113 евро, автобус до польской столицы – 45 рублей (около 20 евро). При этом ночевка не требуется.

Вылет из Москвы рассматривать, пожалуй, не стоит, так как цена перелета из российской столицы будет дороже, чем из Минска на Belavia – около 270 евро.

Таким образом, добраться до Рима будет стоить на человека от 133 евро из Варшавы до 161 евро из Минска.

Однако нужно учесть, что стоимость авиабилетов меняется буквально каждый день.

К тому же, если вы путешествуете часто, то можете каждый день, не прилагая особых усилий, уменьшать для себя стоимость билетов Belavia. Вам нужно всего лишь оплачивать свои обычные покупки картой «Альфа-Банка»: за каждый потраченный евро (в эквиваленте) вы получаете 1 бонусный балл, который потом можете потратить на покупку авиабилета.

Итак, с перелетами разобрались и, наконец, оказались, в Италии. Из аэропортов Рима в сам город можно добраться на автобусе. Стоимость одного билета – 4 евро.

Теперь выбираем на Booking.com место, где будем жить. Сразу оговоримся, что ищем место ближе к центру города, с наиболее низкой стоимостью при высоких рейтингах – 8-10 баллов.

Так, апартаменты на 4 ночи (5 дней пребывания в городе) будут стоить 248-283 евро, хостел (кровать в общем номере) – 87-109 евро, а 3-звездочный отель – 426-440 евро.

Также мы узнали о «фишке», которая поможет существенно сэкономить на оплате отеля, хостела или апартаментов. Вы можете получить cashback 4,6% от потраченной суммы при оплате картой «Альфа-Банка».

Идем дальше, точнее, едем – и просчитываем стоимость перемещения по городу.

Если мы будем пользоваться общественным транспортом, то выгоднее всего приобрести проездной на 72 часа. Его стоимость 18 евро. Нам понадобится два таких билета.

Те, кто хочет перемещаться по городу с большим комфортом, могут арендовать авто. Стоимость машины на Rentalcars.com на 5 дней составит 55 евро.

На ней, кстати, можно уехать прямо из аэропорта и не тратить денег на автобус до города. Авто предоставляется с полным баком топлива, но и вернуть его нужно полностью заправленным. Литр бензина стоит около 1,5 евро.

Разница между общественным транспортом и стоимостью аренды машины не так велика, кроме того, опять же, есть возможность сэкономить: буквально на днях «Альфа-Банк» запустил партнерскую программу с Rentalcars.com. Оплачивая аренду картой банка, мы получаем кэшбэк в размере 4,6%. Таким образом, по сути, на аренде авто сэкономим 2,5 евро.

Из главных статей расходов остались питание и развлечения. Недорогой обед на одного будет стоить от 15 евро, комплекс в сети ресторанов быстрого питания – 7,2 евро, ужин с алкоголем – 25 евро.

Билеты в музеи стоят от 5 до 25 евро без экскурсии. Сувениры – от 1 евро.

Конечно, на непредвиденные расходы необходимо при себе иметь еще хотя бы 50-100 евро. Поэтому ко всем расчетам стоит прибавлять размер запаса, который, как известно, беды не чинит.

Падам, падам, падам… Tour de Paris

Вторая остановка на нашем маршруте – Париж. Из Рима туда мы можем добраться на самолете. Ryanair, например, на 7 сентября предлагает билеты за 48 евро, Vueling и Easyjet – за 62, British Airways – за 74.

Поезд стоит дороже самолета – 95 евро, и вместо 2-х часов в пути вы проведете 12.

Есть вариант добраться до Парижа и на автобусе. Почти сутки в дороге – 22 часа – будут стоить даже дороже самолета: сайт Goeuro.com дает ценовую разбежку от 55 до 75 евро за билет.

Самолеты некоторых обычных авиакомпаний, а также Easyjet и Vueling, прилетают в аэропорт Орли. Добраться до города оттуда можно на шаттле (автобусный трансфер) за 9,3 евро, на трамвае – за 1,8 евро.

Лайнеры Ryanair приземляются в Бове, откуда на автобусном трансфере до Парижа можно добраться за 17 евро в кассе (15,9 евро при покупке онлайн). Еще вариант – доехать до самого Бове, а из него на поезде до Парижа – за 10 евро.

Вы также можете прилететь в главный аэропорт Парижа – имени Шарля де Голля. Оттуда до города можно добраться на электричках (9,1 евро), городских автобусах (5,7 евро), автобусных шаттлах (10-18 евро).

Теперь переходим к выбору места проживания. Четыре ночи в хостеле будут стоить, с учетом экономии по программе «Альфа-Банка» и Booking.com, от 103 до 121 евро, в апартаментах – от 343 до 376 евро, в отеле – от 403 до 467 евро.

Отлично – до Парижа добрались, место «стоянки» выбрали. Как же будем перемещаться по городу?

Дневной проездной стоит от 7,30 до 17,30 евро в зависимости от количества включенных зон. Все основные достопримечательности и весь Париж находятся в первой зоне. Это и Эйфелева башня, и Нотр-Дам, и Лувр, и Монмартр, и Елисейские поля, и многое другое. Таким образом, можно обойтись минимальной стоимостью проездной карты.

Что касается аренды авто, то за 5 дней мы, опять же, заплатим около 80 евро. С учетом оплаты картой «Альфа-Банка» стоимость уменьшится до 76,3 евро. Литр бензина, которым нужно дозаправить для возврата авто, – 1,5 евро.

Недорогой обед будет стоить в районе 15 евро, ужин со спиртным – около 30. Питание в фастфуде – от 7,70 евро за комплекс.

Билеты в музеи обойдутся в каждом случае в 8-20 евро без экскурсии. Есть вариант купить единый билет – Paris Museum Pass, который дает допуск в 60 музеев (включая Версаль и Лувр) и монументов (кроме Эйфелевой башни) в любое время и неограниченное число раз. На 2 дня такое удовольствие будет стоить 39 евро, на 4 дня – 54 евро), на 6 дней – 69 евро. Сувениры – от 1 евро.

В Брюссель, к тому самому мальчику

И последний пункт на нашем маршруте – город со скульптурой писающего мальчика, Брюссель. Путь из Парижа займет немного по времени: поезд идет всего полтора часа и стоит 55 евро.

Автобус идет дольше – 4-6 часов, но и стоит дешевле – 12-13 евро.

Самолетом при путешествии из Парижа в Брюссель пользоваться нерационально – с пересадками время в пути займет от 8 часов и будет стоить 88 евро, а прямой рейс – 55 минут, но стоит он 297 евро. К тому же выиграть во времени по сравнению с поездом навряд ли удастся, учитывая необходимость прибыть в аэропорт заранее для регистрации, а также ехать из аэропорта в город.

Стоимость проживания на 4 ночи: в хостеле – 72-90 евро, в апартаментах – 312-445 евро, в отеле – 356-445 евро. Как и раньше, мы воспользовались возможностью сэкономить.

Проездной на 72 часа будет стоить 18 евро. А вот аренда авто дороже, чем даже в Париже: за 5 дней придется заплатить примерно 90 евро. Но у нас ведь есть карта «Альфа-Банка»: по программе с Rentalcars.com мы немного сэкономим и заплатим около 85 евро.

Осталось просчитать расходы на еду, развлечения и сувениры. Для любителей фаст-фуда обеденный сет будет стоить 7,80 евро, тем же, кто предпочитает кафе и рестораны, придется отдать около 15 евро за обед и около 25 за ужин.

Билеты в музеи обойдутся в 3-15 евро, сувениры от 3 евро.

Полны впечатлений, вернемся домой

Несмотря на то, что мы посетили все три города запланированного маршрута, путешествие еще не закончено. Осталась достаточно важная, в том числе и в плане затрат, часть – дорога домой.

Прямой перелет из Брюсселя в Минск на Belavia будет стоить около 87 евро. Опять же, если у вас есть накопленные баллы, то вы можете их потратить, и цена перелета существенно уменьшится.

Через Вильнюс можно долететь очень дешево: в середине сентября Ryanair предлагает билеты от 20 евро. Ночевка при этом не требуется, а поезд до Минска будет стоить 34-50 рублей (15-20 евро в эквиваленте).

Еще дешевый вариант – через Варшаву. Самолетом Ryanair можно долететь за 27-34 евро, переезд в Минск – 45 рублей (20 евро). Но при этом потребуется ночевка в польской столице – от 10 евро.

Вариант возвращения через Киев и Москву мы не рассматриваем, так как стоимость будет дороже, чем прямой рейс.

Итого: сколько потеряет наш кошелек

Осталось подсчитать стоимость всего нашего путешествия.

Итак, если мы будем максимально экономить, сохраняя при этом определенный уровень комфорта, то 15 дней в Европе нам обойдутся от 962 до 3336 евро.

Разумеется, стоимость может быть и меньше, так как авиакомпании, отели часто практикуют акционные предложения. И конечно, верхняя ценовая планка ограничена только вашими финансовыми возможностями.