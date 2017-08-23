Известные россияне вышли на акцию в поддержку Серебренникова 4 23.08.2017, 14:01

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Акция проходит возле здания Басманного суда в Москве.

В Басманный суд Москвы привезли режиссера Кирилла Серебренникова. На улице началась акция поддержки режиссера, на которую пришли Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Борис Хлебников, Юрий Колокольников, Евгений Асс, Леонид Парфенов, Алексей Боков, Юрий Быков, Вася Обломов, Елена Чекалова, Михаил Ширвиндт, Сергей Пархоменко, Анна Меликян, Ирина Прохорова, Светлана Бондарчук, Михаил Друян и многие другие известные люди, с которыми пообщалась Анна Монгайт, сообщает tvrain.ru.

В среду, 23 августа, решит вопрос о мере пресечения Серебренникова, которого обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей. Следствие просит отправить режиссера под домашний арест.

«Я просто понимаю, что я должен это сделать, иначе буду чувствовать себя плоховато сегодня. Я приходил в 2005 году, неподалеку отсюда Басманный суд был, сейчас переехал. Судили Ходорковского в 2005 году, по тем же причинам. Как и тогда, так и сегодня этот арест, это дело — это очередное изменений правил игры ... [...] ... Перекличка очевидная, мы же не сравниваем материальное благосостояние. Мы сравниваем знаковость, сигнал. Да, тогда было покрупнее. Дело Ходорковского определило всю дальнейшую жизнь. Мы живем в репрессивном государстве, где враг главы государства может быть арестован жестко. Кирилл Серебренников режиссер мирового класса. И это ясный сигнал перед выборами. Никакая мировая известность, никакие знакомства с Сурковым, никакая элита не спасет тебя от интересов репрессивного государства, если оно решит в своих интересах тебя положить вниз лицом», — считает Виктор Шендерович.

«Мы знакомы. Знакомы давно, поэтому я не могу сказать, что Кирилл мой близкий друг, но он мой коллега, мой товарищ. Я считаю, что сообщество интеллектуалов, сообщество людей театра и кино просто обязано сегодня здесь быть, обязано солидарно выступить в поддержку Кирилла. Это просто необходимо. Это единственный путь давления на власть, я другого пути не вижу ... [...] ... Я считаю, что если бы завтра мы все объявили забастовку и не вышли на свои рабочие места — в театры, на киноплощадки, в концернтые залы, — то, я думаю, да, к нам бы прислушались. Это вопрос солидарности», — рассказал Владимир Мирзоев.

«Это ни от того, чтобы на кого-то производить впечатления [о причине прихода на акцию, — прим. Дождь]. Мы знаем, что никакие впечатления ни на кого давно не работают. Это от того, что сам считаешь нужным прийти, вот и все. Не сидится дома от таких новостей ... [...] ... В конце концов, виновной в целом является система, а уж кто там именно конкретно является вдохновителем, заказчиком и так далее — это не важно [о задержании Кирилла Серебренникова — прим. Дождь]. Это условия нашей жизни. В этом нет ничего нового, но это еще один рубеж в объяснении того, где мы находимся и как живем», — считает Леонид Парфенов.

«Я пришел, потому что мне это нужно. Победить систему — бессмысленно, невозможно, нет шансов. Система, например, в данном случае, проявляет бесчестие. Это потеря чести, что делают сейчас вот эти ребята. Я вру, какая потеря... Она произошла довольно давно, сейчас это уже просто следствие. Ничего не изменится — они ликуют, они злорадствуют, они победили. Они — система, аппарат, машина, которая никакого отношения к закону и праву не имеет, она просто сама по себе работает», — считает Михаил Ширвиндт.

«Приехал поддержать друга и коллегу. Во-вторых, опять же, привлечь внимание к этой совершенно какой-то абсурдной ситуации. Я долго думал, что делать, кто виноват или кто прав, кто не прав ... [...] ... Я хочу как-то... Это моя страна, моя родина, чтобы здесь не было этого абсурда, потому что это чистой воды бред. Я знаю Кирилла 20 лет, которого обвиняют в организации преступной группировки? Это даже меня оскорбляет», — рассказал Юрий Колокольников.