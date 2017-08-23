Каждый десятый белорус одевается за границей 23.08.2017, 21:57

В Минске количество тех, кто специально ездит за покупками за границу составляет 15,6%.

Каждый десятый житель Беларуси (10%) одевается за границей. В Минске количество тех, кто специально ездит за покупками за границу или делает их во время отпуска, командировок, составляет 15,6%.

Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного Международным агентством социальных и маркетинговых исследований. Было опрошено около тысячи жителей городов нашей страны, передает «Еврорадио».

Выяснилось, что на рынках покупают одежду для себя 55,6% (в Минске — 42,9%), в торговых центрах — 37% (41,8%), в бутиках — 2,5% (5,5%), в магазинах "секонд-хенд" — 9,4% (9,5%). В столице, где концентрация торговых центров на 1000 человек населения достигла среднеевропейских показателей, количество рынков постепенно сокращается.

Авторы исследования отмечают, что главными факторами выбора места для покупки одежды является уровень цен и ассортимент товаров.