Четыре интересных факта о том, как белорусы покупают одежду 6 24.08.2017, 7:38

4,301

Только каждый пятый горожанин при покупке обращает внимание на марку одежды и обуви.

Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) спросили у тысячи горожан в возрасте 18−64 лет, где они покупают одежду и почему. Оказалось, даже минчане все еще уважают рынки больше, чем торговые центры, пишет kaktutzhit.by.

Большинство белорусских горожан (в том числе и минчане) лучшим местом для покупки одежды и обуви считают рынок. Торговые центры немного, но отстают. На третьем месте – универмаги. Опрошенные горожане сказали, что, когда им нужно купить одежду, в первую очередь они думают о ценах, – и на рынках, по их мнению, дешевле всего. Кстати, у нас были материалы о том, можно ли модно одеться на Ждановичах за 10 долларов (можно!) и за 10 рублей (легко!).

В Минске за последнее время открылось несколько торговых центров, а количество рынков постепенно сокращается. Поэтому и доля тех, кто одевается на рынках, за последние четыре года снизилась на треть – с 84,1% в 2013 году до 55,6% в 2017-м. В торговые центры в основном ходят горожане до 45 лет.

Только каждый пятый горожанин при покупке обращает внимание на марку одежды и обуви. Остальным бренд не важен.

Онлайн-покупки пока не пользуется особой популярностью у белорусов – только 6,2% респондентов сказали, что покупают одежду в интернет-магазинах. Те, кто не покупают в интернете, говорят, что их останавливает недоверие, страх обмана и то, что нужно ждать курьера.