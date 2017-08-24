Пара из Гродно 11 дней отдыхала на Майорке за скромную сумму 7 24.08.2017, 9:58

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Гродненцы рассказали, как сделать экзотический отдых максимально бюджетным.

Александр Трусь и его девушка Татьяна из Гродно в мае 2017 года летали на Майорку.

Если бы пара задалась целью экономить, могла бы уложиться в 650 евро за 11 дней отдыха.

Свою историю гродненцы рассказали tut.by.

— Изучив фото мест, карты google с панорамным обзором и стоимость перелетов, золотую середину для отдыха в мае мы нашли на Майорке. В феврале билеты Ryanair мы купили за 120 евро туда-обратно на двоих. Такая низкая цена обусловлена перелетом только с ручной кладью. Но, учитывая климат Майорки, много вещей нам не понадобилось: каждый чемодан с вещами весил по 6 кг при норме 10 кг.

Вылет был из Варшавы. До аэропорта Модлин мы доехали на автобусе PlusBus из Белостока за 2 евро на двоих. В Белосток ездит много друзей и родственников, поэтому туда мы добрались бесплатно.

Жилье мы искали на Booking и Airbnb, но в конечном итоге лучшее предложение было найдено на Airbnb: комната в апартаментах, с огромной террасой и шикарным видом. В апартаментах мы жили одни, лишь изредка там появлялась хозяйка. К слову, хозяйка, у которой мы остановились, родом из России, но 17 лет живет на Майорке, поэтому рассказала нам о лучших местах и пляжах острова. Жилье стоило 370 евро, причем 45 евро из этой суммы составил комиссионный сбор сервиса.

Немного о местности, в которой мы жили. Это элитный поселок Cala Vinyes в 20 км от Пальмы и 30 км от аэропорта. Место пестрит красивыми виллами и домами среди деревьев, на возвышенностях. В самом поселке пару отелей, проживание в которых стартует от 100 евро в сутки. В бухте расположен чистый пляж с необходимой инфраструктурой. А у нашего дома был собственный бассейн. Тихие и спокойные отдыхающие, никакого шума по вечерам, одним словом, романтика. Пляжи все государственные, соответственно, бесплатные, и вход на пляж не может быть ограничен. Поэтому нет разницы, отдыхаете ли вы дорогом отеле или живете в доме — условия на пляже у вас будут одинаковы.

Естественно, для экономии мы решили, что будем питаться сами, а наличие кухни упростило ситуацию. В общей сложности на закупки в супермаркете мы потратили около 100 евро за 11 дней проживания. Питались в основном тем, чего на родине меньше — это морепродукты и фрукты. В нашей потребительской корзине чаще всего были мидии, рыба, креветки, рис, овощи, фрукты, вино, пиво. Например, 1 кг королевских креветок стоил 10 евро, а хватало его на 2 полноценных ужина. Что касается цен в ресторанах и кафе, вот что мы можем назвать: безалкогольные коктейли от 3 до 10 евро, пицца и паста от 4 до 15 евро, блюда из морепродуктов от 10 евро, кальян от 15 до 25 евро, а кофе от 2 евро.

Список расходов получился следующий: перелет с учетом трансфера до Варшавы — 180 евро, проживание — 370 евро, питание — 100 евро. Итого 650 евро на двоих за 11 дней. С услугами туроператора тот же отдых вам обойдется в лучшем случае в 1600 евро, а учитывая месторасположение, цифра легко перешагнет рубеж в 2000 евро.

Отдых от 650 евро

— Кто-то будет рад пролежать 11 дней у моря, а кому-то через пару дней захочется большего. Вторая часть статьи будет интересна тем, кто готов потратить еще немного денег.

Общественный транспорт на Майорке имеет понятный алгоритм работы. На каждой остановке расписаны маршруты автобусов со временем прибытия. На сайте tib.org, который имеет версию на русском языке, можно рассчитать цену билета от остановки к остановке. Стоимость проезда от нашего дома до столицы острова составила 3,5 евро с человека, а до аэропорта — 6 евро. К слову, цены в зависимости от сезона могут меняться.

В самом городе Пальма можно воспользоваться туристическим двухъярусным красным автобусом: один раз платите за вход и целый день катаетесь, выходите и заходите, когда хотите, пользуетесь бесплатным Wi-Fi. Стоимость билета такого автобуса — 18 евро в сутки.

Но лучше взять напрокат автомобиль. Во время нашего отдыха компания goldcar объявила акцию: прокат автомобиля обходился в 0,62 евро за 5 дней. Но обязательным условием был залог в размере 1100 евро, который вряд ли вернут, если с машиной что-либо случится. Если нет желания или возможностей оставлять залог, вы можете оформить полную страховку (за 5 дней она обошлась в 89,96 евро). По условиям тарифа, мы оплатили полный бак топлива и плату за обслуживание в размере 70 евро. Итого прокат автомобиля с полным баком — 160 евро за 5 дней.

Автомобиль дал нам возможность прокатиться по самым дальним уголкам острова, посетить более десятка пляжей. В общей сложности мы проехали по острову 800 км. Если ездить на отдаленные пляжи, то за парковки придется платить от 4 до 10 евро. В больших городах хватает бесплатных парковок, но в небольших городках парковки будут платными — от 1 евро в час. Дороги все бесплатные, за исключением одного единственного тоннеля, где проезд стоил 5 евро. На протяжении всего путешествия мы пользовались Maps.me. Отлично справлялся и как гид, и как навигатор в автомобиле.

В общем, май — идеальное время для отдыха на Майорке. Температура на протяжении всего отдыха была в среднем 27 градусов, а с низкими по сравнению с летним сезоном ценами вы сможете позволить себе больше развлечений.