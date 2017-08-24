8 сентября зададим вопросы властям публично 2 24.08.2017, 13:15

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Мирная Беларусь - главная цель Акции предупреждения.

Простых белорусов все больше тревожат белорусско-российские военные учения «Запад-2017». Многие эксперты высказывают обеспокоенность масштабностью «военных игр». Белорусский Национальный Конгресс готовит 8 сентября Акцию предупреждения, которая должна показать готовность белорусов защищать свою страну. Вопросы к белорусским властям сформулировал в «Фейсбуке» активист Артур Климович:

- Иногда в ленте проскальзывают комментарии какогого-то очередного доморощенного «военного эксперта» (не факт, что он хотя бы отслужившего в армии) о том, что присутствие на нашей территории тысяч солдат государства, развязавшего за последнее десятилетие три войны, не угрожают независимости Беларуси. В связи с эти пару вопросов:

- Почему на #Запад2017 так и не пригласили наблюдателей НАТО?

- Зачем в срочном порядке вырубают леса на границе с Украиной и возводят мосты на границе с Литвой,

- Почему одновременно с учениями в Беларуси Россия проводит небывалую мобилизацию войск вдоль всей западной границы, в том числе проводит переброску ударных бронетанковых групп?

- Почему все политики, главы МИД Литвы, Польши, Украины, руководство НАТО не сомневаются в существовании серьезной угрозы нападения войск РФ на соседей Беларуси либо провокаций, направленных против этих стран?

- Зачем Путин инициировал изменения в Соглашении между РФ и Беларусью о совместной охране внешней границы «союзного государства» в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО?

- Почему власти Беларуси, а вслед за ними и СМИ врут о количестве российских войск, принимающих участие в учениях? Ведь даже путем анализа официальных источников можно понять, что их - десятки тысяч.

- Почему власти Беларуси в условиях, когда заработная плата в стране в среднем пару сотен долларов, тратят огромные деньги на учения?

- Почему, несмотря на то, что учения официально не начались, по данным блогеров и обычных жителей, они уже давно идут в разных местах страны?

- Почему снова на российском ТВ нагнетается антизападная истерия, а белорусов в Смоленске встречают ряженые придурки со Сталиным и угрозами в адрес Запада?

Вот если мы получим ответы на эти вопросы - можно спокойно сидеть дома. Иначе, наверное, все-таки стоит задать их публично там, где их услышат.