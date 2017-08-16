закрыть
16 августа 2017, Wednesday, 14:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цена свободы

1
  • Максим Винярский
  • 16.08.2017, 12:59
  • 3,485
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Судьба страны сегодня – дело каждого из нас.

«Помните чем выше спрос, тем ниже цена, которую нужно платить за свободу», - Станислав Ежи Лец.

Так уж случилось, что у всего на свете есть своя «цена». В том числе, и у права на свободу собраний в нашей стране.

Пока эта цена невелика. За свободу и независимость приходилось платить и большим. И чем выше на них спрос, тем больше шанс отстоять их без крови, без насилия. Мирно. Для этого нужно, что бы нас услышали, увидели, что мы не только способны строчить в «Фейсбуках» и «Вконтактах», но и готовы защитить свою позицию на улицах наших городов. И нас должно быть много. В решающий момент на весах истории может не хватить одного камня, одной песчинки.

Жаль только - никто и никогда не знает заранее, когда именно наступит тот судьбоносный момент для принятия решения. Понять это, как правило, удается позже. Это касается любой ситуации, в том числе независимости страны. Может все в этот раз и обойдется. Может, лысый карлик, развязавший войну в Грузии и бойню на Донбассе, сейчас ограничится «поигрыванием мускулами» на глазах западных «партнеров», а может, и нет. Только вот потом, если когда начнется агрессия, орать «уйдите» будет много сложнее и к тому же — недостаточно.

Летние акции протеста против учений «Запад-2017» сделали свое дело. Результатом стало пристальное внимание к организации маневров как в Беларуси, так и за рубежом.

21 июля БНК призвал провести Акцию предупреждения возможной агрессии, запланировав ее на 8 сентября – день победы наших предков в битве под Оршей. Это наш шанс показать, каков наш «спрос» на свободу и независимость, и сегодня поучаствовать в формировании завтрашней «цены».

Диктатор и его банда тоже на свой лад начали подготовку к этим «торгам». Заочные суды, превентивные аресты, штрафы... По действиям диктатуры ярко видно кого и чего именно она боится. Ну в самом деле, какая угроза исходит от тех, кто просит на «протест» разрешение? С ними схема отработана: «Можно мы выступим за независимость страны? Нет? Ну и ладненько».

Диктатору хочется, что бы все стали такими. Чтобы вылазили лишь по команде как его любимые марионетки. Как в монополизированных СМИ. Как на фейковых «выборах». «Тень знай свое место!» - глумливо рогочет власть, получая «заявки на протест» и предлагая утереться бумажкой с «отказом». Они не боятся тех, кто готов промолчать, боятся лишь тех, кто способен на поступки. На солидарность, на выбор где, когда и какую цену платить за свободу. Диктатор хочет, что бы в формировании «цены» независимости нашей страны учитывали лишь его позицию. Он думает лишь о себе.

Но судьба страны – дело каждого. Ведь то, что произойдет после, коснется всех. Сейчас самое время осмотреться и понять кто ты. Человек или тень? Если человек способный решать и платить цену за свое решение – твой путь ясен. Если тень – остается молча ждать рассвета, который приблизят другие.

Максим Винярский, «Фейсбук»


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?