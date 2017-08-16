Цена свободы 1 Максим Винярский

16.08.2017, 12:59

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Судьба страны сегодня – дело каждого из нас.

«Помните чем выше спрос, тем ниже цена, которую нужно платить за свободу», - Станислав Ежи Лец.

Так уж случилось, что у всего на свете есть своя «цена». В том числе, и у права на свободу собраний в нашей стране.

Пока эта цена невелика. За свободу и независимость приходилось платить и большим. И чем выше на них спрос, тем больше шанс отстоять их без крови, без насилия. Мирно. Для этого нужно, что бы нас услышали, увидели, что мы не только способны строчить в «Фейсбуках» и «Вконтактах», но и готовы защитить свою позицию на улицах наших городов. И нас должно быть много. В решающий момент на весах истории может не хватить одного камня, одной песчинки.

Жаль только - никто и никогда не знает заранее, когда именно наступит тот судьбоносный момент для принятия решения. Понять это, как правило, удается позже. Это касается любой ситуации, в том числе независимости страны. Может все в этот раз и обойдется. Может, лысый карлик, развязавший войну в Грузии и бойню на Донбассе, сейчас ограничится «поигрыванием мускулами» на глазах западных «партнеров», а может, и нет. Только вот потом, если когда начнется агрессия, орать «уйдите» будет много сложнее и к тому же — недостаточно.

Летние акции протеста против учений «Запад-2017» сделали свое дело. Результатом стало пристальное внимание к организации маневров как в Беларуси, так и за рубежом.

21 июля БНК призвал провести Акцию предупреждения возможной агрессии, запланировав ее на 8 сентября – день победы наших предков в битве под Оршей. Это наш шанс показать, каков наш «спрос» на свободу и независимость, и сегодня поучаствовать в формировании завтрашней «цены».

Диктатор и его банда тоже на свой лад начали подготовку к этим «торгам». Заочные суды, превентивные аресты, штрафы... По действиям диктатуры ярко видно кого и чего именно она боится. Ну в самом деле, какая угроза исходит от тех, кто просит на «протест» разрешение? С ними схема отработана: «Можно мы выступим за независимость страны? Нет? Ну и ладненько».

Диктатору хочется, что бы все стали такими. Чтобы вылазили лишь по команде как его любимые марионетки. Как в монополизированных СМИ. Как на фейковых «выборах». «Тень знай свое место!» - глумливо рогочет власть, получая «заявки на протест» и предлагая утереться бумажкой с «отказом». Они не боятся тех, кто готов промолчать, боятся лишь тех, кто способен на поступки. На солидарность, на выбор где, когда и какую цену платить за свободу. Диктатор хочет, что бы в формировании «цены» независимости нашей страны учитывали лишь его позицию. Он думает лишь о себе.

Но судьба страны – дело каждого. Ведь то, что произойдет после, коснется всех. Сейчас самое время осмотреться и понять кто ты. Человек или тень? Если человек способный решать и платить цену за свое решение – твой путь ясен. Если тень – остается молча ждать рассвета, который приблизят другие.

Максим Винярский, «Фейсбук»