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Избитых ОМОНом витебчан «наградили» штрафом

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  • 24.08.2017, 20:29
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Фото с сайта 24minsk.by

Витебчане намерены обжаловать решение суда.

Парни, которые обвинили витебский ОМОН в избиении, получили штрафы от 5 до 15 базовых величин. Такое решение вынес 24 августа суд Первомайского района областного центра. Процесс по этому административному делу под председательством судьи Натальи Кораблиной шел с перерывами с 8 августа, передает tut.by.

Двое мужчин — Владислав Коваленко и Сергей Прудников — оштрафованы на 5 базовых величин (115 рублей). Еще трое — Владимир Егоров, Сергей Гореликов и Дмитрий Рыбаков — должны будут уплатить по 15 базовых величин каждый (345 рублей).

Фото: Владимир Егоров

По словам милиционеров, выступивших на суде «свидетелями», Коваленко и Прудников не оказывали сопротивления при задержании, сами сели в служебную машину, чтобы ехать на медосвидетельствование, а затем в РОВД. Этих мужчин обвинили по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Егорову, Гореликову и Рыбакову инкриминировали еще и неповиновение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП). По утверждению работников ОМОН, Егоров, Рыбаков и Гореликов не подчинялись их требованиям: «громко ругались матом», становились «в боевую стойку», «размахивали руками». Поэтому, как свидетельствовали на суде омоновцы, к этим парням они вынуждены были применить физическую силу и спецсредства — газовый баллончик, резиновую палку и наручники.

Напомним, инцидент, который рассматривал суд, произошел около трех часов ночи с 26 на 27 июля на окраине Витебска — возле остановки общественного транспорта в районе речного порта. Здесь находилась компания из пятерых парней — Гореликова, Егорова, Рыбакова, Прудникова, Коваленко. Они стояли возле машины, из салона которой звучала музыка. Услышав ее, к компании подъехал наряд милиции.

Это единственные факты, в которых сходятся обе стороны — и пятеро друзей, и милиционеры, которые их задерживали. Дальнейшие показания расходятся. В корне отличаются три момента.

Первый. Компания не скрывает, что среди пятерых был трезв только один — Сергей Гореликов, водитель машины, которая принадлежит Сергею Прудникову. Но парни утверждают, что они пили пиво до того, как к ним подъехала милиция. Это произошло в баре «Карчага». Затем, после закрытия заведения, они приехали на окраину Витебска, где просто слушали музыку и спиртное больше не употребляли. Но милиционеры «приписали» им чужие стаканчики, которые, по словам друзей, валялись на остановке.

По словам же милиционеров, в момент их приезда парни держали в руках пластиковые стаканчики, а один из них — бутылку.

Второй. Друзья утверждают, что место, которое они выбрали для отдыха и прослушивания музыки, — безлюдное. Омоновцы же говорят, что поблизости от остановки, метрах в 50, на улице Максима Горького стоит жилой дом.

Третий. Участники компании рассказали на суде, что милиция произвела жесткое задержание. По выражению Сергея Гореликова и Владимира Егорова, их «задули» баллончиком, избили дубинками. Гореликов снимал все происходящее на видео в своем мобильном, поэтому гаджет забрали, видео удалили, а телефон разбили.

Егорову, по его словам, омоновцы сломали руку. В суд он предоставил справку от врача с диагнозом — «перелом локтевой кости». Кроме того, Владимир утверждает, что на руке у него был след от милицейского берца. Фотография с этим следом сохранилась в телефоне одного из участников компании — Владислава Коваленко. Коваленко показывал этот снимок судье на процессе.

Следы от дубинок на своих лицах и теле Сергей Гореликов и Владимир Егоров выложили в интернет. Они широко разошлись по соцсетям и сайтам. Молодые люди также сняли побои и обратились с заявлениями в УВД облисполкома и Следственный комитет, обвинив сотрудников ОМОН в избиении.

Силовики на суде объяснили, что они «пытались найти взаимопонимание с данными гражданами», просили их выключить музыку и уехать домой. Но парни продолжали ругаться матом, вели себя агрессивно, пытались драться, хватали их за форменную одежду. Тогда пришлось вызвать подкрепление. После чего, после неоднократных предупреждений, к Егорову, Рыбакову и Гореликову пришлось применить дубинки, газ и наручники.

Но при этом милиционеры утверждали, что они «действовали только в соответствии с законом». И акцентировали внимание суда на том, что все силовые действия они совершали только после «неоднократных предупреждений».

Гореликов, Егоров, Прудников и Коваленко сообщили, что они намерены обжаловать решение суда.


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