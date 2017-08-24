Гончаренко против Моуринью: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов 24.08.2017, 21:09

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Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Подопечные Виктора Гончаренко сразятся с «Манчестер Юнайтед».

Cегодня в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Одним из соперников московского ЦСКА, главным тренером которого является белорусский тренер Виктор Гончаренко, будет «Манчестер Юнайтед» под управлением известного португальца Жозе Моуринью.

Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Москва, Россия).

Группа B: «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).

Группа C: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).

Группа E: «Спартак» (Москва, Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).

Группа F: «Шахтер» (Донецк, Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Голландия).

Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия).

Группа H: «Реал» (Мадрид, Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

Групповой этап Лиги чемпионов состоит из 6 туров.

1-й тур. 12/13 сентября.

2-й тур. 26/27 сентября.

3-й тур. 17/18 октября.

4-й тур. 31 октября/1 ноября.

5-й тур. 21/22 ноября.

6-й тур. 5/6 декабря.

Две лучшие команды каждой группы получат путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов, выступят в 1/16 финала Лиги Европы — второго по рангу континентального клубного турнира (жеребьевка 11 декабря).

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.