Поляк первым в истории переплыл Балтийское море 2 30.08.2017, 14:16

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Себастьян Карась

Высота волн достигала двух метров, температура воды не превышала 20 градусов.

Поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море. Пловец одолел 100 километров, разделяющих польский город Колобжег и датский остров Борнхольм, за 28,5 часов, сообщает «Радио Польша».

Многократного мастера спорта сопровождало небольшое судно. На некоторых отрезках пути высота волн достигала 2 метров, температура воды не превышала 20 градусов.

Это была вторая попытка поляка переплыть Балтийское море. В прошлом году он прервал заплыв через 8 часов после старта в связи с состоянием здоровья.

26-летний польский пловец родился в Эльблонге. Два года назад он переплыл канал Ла-Манш с высоким результатом.