Названы самые популярные в мире авто 2017 года 31.08.2017, 17:59

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За первые шесть месяцев мировой авторынок вырос на 2%.

Глобальные продажи новых авто в первом полугодии составили 45,7 млн. единиц, передает topgir.com.ua.

Мировой лидер остался неизменным – Volkswagen Group (5 126 994 проданных авто). А вот вторым сенсационно стал концерн Renault-Nissan (5 072 582 машин), потеснивший на третье место Toyota (4 943 179 шт.).

Определены и самые популярные автомобили 2017 года. Здесь Тойота в лидерах с 4 280 437 проданными автомобилями. Вторым является Volkswagen (3 222 451 авто), а третьим – Ford (3 064 158 шт.).

Самые популярные автомобили 2017 года:

Toyota – 4 280 437 проданных автомобилей;

Volkswagen – 3 222 451;

Ford – 3 064 158;

Nissan – 2 518 903;

Honda – 2 507 981;

Hyundai – 2 089 810;

Chevrolet – 1901 934;

Renault – 1 337 123;

Kia – 1 330 867;

Mercedes-Benz – 1 278 720.