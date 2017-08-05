Топ белорусских бизнесменов: половина либо сидели, либо сидят 9 5.08.2017, 11:42

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В Беларуси составлен список 100 самых популярных бизнесменов.

На первое место вышел молодой IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, тесно сотрудничающий с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым. Но главная интрига списка не в этом, а в том что пять из топ десяти наиболее популярных предпринимателей либо сидели в белорусских тюрьмах, либо находятся там и сейчас, передает «Белсат».

Беларуская компания «Гусаров Групп» составила список 100 наиболее популярных бизнесменов Беларуси. Критерий выбора – количество запросов пользователями байнэта в поисковых строках Яндекса и Гугла. Интерес беларусов к богатым и успешным не впечатляет. Начиная с пятого места количество поисков в месяц падает ниже пятиста, да и лидер списка не дотягивает даже до 2000.

Первую десятку бизнесменов связывает нечто большее, чем просто попадание в рейтинг. Первое место списка – Виктор Прокопеня был арестован в 2015 году, второе место – Юрий Чиж оказался за решёткой в 2016, арестованные в этом году и до сих пор находящиеся в заключении четвёртое и пятое место Виталий Арбузов и Александр Кнырович, 6 место – Владимир Япринцев арестован в 2015-м, вышел на свободу в этом году. Неясно что причина, а что следствие? Популярен потому что посадили, или садят потому что слишком популярен?

Сергей Скребец – бывший генеральный директор Торгового дома «Бабаевский» в Беларуси, отсидел полтора года по политически мотивированному делу.

«Как только крупный бизнесмен попадает в тюрьму, пример Чижа, сразу много запросов в интернете. Его рейтинг сразу повышается. Во всех остальных случаях: открывает сеть магазинов, производство – никто этим не интересуется. Так же было и со мной», – отмечает предприниматель Сергей Скребец.

Почти все фамилии из списка 10-ти наиболее популярных бизнесменов, не вызовут у людей за пределами Беларуси никаких ассоциаций. Кроме двух – Виктор Кислый – сооснователь «Wargaming», небезизвестных «танчиков», и Александр Мошенский – владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Первый давно живёт не в Беларуси, популярность второго, по мнению Валерия Кругового, бывшего главы Белорусской фондовой биржи, вынужденно проживающего теперь в Польше, объясняется не бизнес-успехами.

«Они все популярны, как мы говорим, те кто с «посадками». Тот же Мошенский. Он популярен потому что когда посадили Чижа, все задавали вопрос: «а кто следующий?». «Мошенский!» Люди хотели узнать, кто же следующий?», – говорит экс-глава Фондовой биржи Беларуси.

В отличии от большинства развитых стран мира, в Беларуси успешному и богатому человеку намного выгоднее оставаться в тени.

«Высовываются только те, кого высовывает сам Лукашенко. Чижа приглашает арбузы выбирать, кого-то приглашает церковь открыть. Те, кого он сам вытащил, те, увы, светятся. Остальные, не дай Боже, только бы о них не упоминали», – считает Круговой.

А как иначе может быть в стране, которую возглавляет человек, обещавший когда-то пожать руку последнему предпринимателю и называющий бизнесменов вшивыми блохами на теле государства?