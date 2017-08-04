Прокопеня сместил Чижа в списке самых популярных бизнесменов Беларуси 5 4.08.2017, 10:55

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Виктор Прокопеня

Рейтинг показывает, имена каких белорусских предпринимателей чаще всего ищут в Байнете.

В списке, составленном компанией «Гусаров Групп», оказались имена таких известных бизнесменов, как Александр Шакутин, Сергей Метто, Юрий Аверьянов, Владимир Пефтиев – однако они не попали даже в первую десятку самых «разыскиваемых» предпринимателей.

По данным аналитиков, в июле в поисковых системах Google и Яндекс чаще всего искали таких бизнесменов как:

1. Виктор Прокопеня, совладелец VP Capital – 1857 запросов

2. Юрий Чиж, гендиректор «Трайпл» – 799

3. Виктор Кислый, основатель Wargaming – 689

4. Виталий Арбузов, глава Fenox Global Group – 529

5. Александр Кнырович, учредитель СТИ-Сармат – 403

6. Владимир Япринцев, зам. гендиректора «Трайпл» – 352

7. Юрий Зиссер, председатель «Тут Бай Медиа» – 194

8. Сергей Литвин, совладелец «Евроторг» – 159

9. Александр Мошенский, гендиректор «Санта Бремор» – 158

10. Павел Топузидис, председатель «Табак-Инвест» – 134

На место бизнесмена в рейтинге повлияло суммарное количество запросов, введенных пользователями из Беларуси в строку поиска Яндекс и Google в период с 1 июля по 1 августа 2017 года.