Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде 2.05.2024, 6:34

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Арина Соболенко

Она уже дважды забирала трофеи в столице Испании.

1 мая вторая ракетка мира Арина Соболенко обеспечила себе место в полуфинале турнира категории WTA-1000 Mutua Madrid Open.

Соболенко начала выступление в испанской столице со второго круга. Там она оказалась сильнее в трех сетах польки Магды Линетт (48-я в рейтинге в одиночном разряде) — 6:4, 3:6, 6:3.

Далее Арина победила американку Робин Монтгомери (183) — 6:1, 6:7, 6:4. В 1/8 финала вторая ракетка мира превзошла еще одну представительницу США Даниэль Коллинс (15). Для победы Соболенко вновь понадобились три партии — 4:6, 6:4, 6:3.

В четвертьфинале белоруске противостояла 17-летняя россиянка Мирра Андреева (43). На этот раз Соболенко не встретила серьезного сопротивления — 6:1, 6:4.

В полуфинале Арина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (4). Белоруска выигрывала турнир в Мадриде в 2021 и 2023 годах.