19-летний россиянин выманил у минчанок $65 тысяч 11 7.08.2017, 16:59

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Мошенник из РФ убедил жительниц столицы продать свои квартиры и скрылся с деньгами.

Столичные правоохранители разыскивают 19-летнего мошенника из России, который выманил у нескольких минчанок около 65 тысяч долларов. Как ему удалось заставить девушек продавать свои квартиры и как эти деньги потом оказались у него, рассказали tut.by в Партизанском РУВД.

Из-за чего минчанки продавали квартиры

19-летний россиянин Владислав Кузнецов познакомился во «ВКонтакте» с 18-летней минчанкой Анной, которая пригласила его в гости. Первое время они жили вместе в квартире мамы девушки, но через два месяца она попросила парня уйти. В итоге Аня и Влад переехали к ее подруге Маше на улицу Голодеда, где жили втроем.

Спустя месяц хозяйке квартиры начала писать во «ВКонтакте» девушка, которая назвалась внебрачной дочерью ее отца. Она требовала продать квартиру и передать ей деньги. В роли связующего звена свою помощь предложил Владислав, который знал о сложившейся ситуации. Девушка продала однокомнатную квартиру за 28 тысяч долларов, а деньги отдала Кузнецову для дальнейшей передачи. Все трое переехали жить в квартиру матери Марии.

Владислав в Минске не работал и предложил своим подругам открыть ночной клуб. Чтобы внести деньги на первоначальное развитие бизнеса, он предложил продать трехкомнатную квартиру матери Марии. Женщина согласилась и продала жилье за 37 тысяч долларов. Они с дочерью зарегистрировались и переехали жить в деревню Минского района. После этого Владислав забрал вырученные за продажу квартиры деньги и уехал в Россию.

Куда мог скрыться мошенник

В милицию обратилась мать Марии, уже бывшая хозяйка трехкомнатной квартиры. Она рассказала, что стала жертвой мошенника, и попросила привлечь его к ответственности. Правоохранители установили, что Кузнецов причастен также и к продаже однокомнатной квартиры.

Именно он зарегистрировался во «ВКонтакте» под именем девушки, представился внебрачной дочерью отца Марии и потребовал продать квартиру. Зная, чем занимается Маша, он описывал каждый ее шаг, чем заставил девушку испугаться.

Правоохранители полагают, что потерпевших может быть больше. Кузнецов мог представляться фамилией Балак. Предположительно он может находиться в России или в Украине. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого молодого человека или вы пострадали от его действий — обращайтесь в Партизанское РУВД или звоните по телефонам 398−90−20, 398−90−30, +37529 883−23−96 или «102». Конфиденциальность гарантируется.

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК РБ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.