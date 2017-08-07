Профсоюз РЭП: Защитим себя и свое будущее! 1 7.08.2017, 19:15

3,968

Независимый профсоюз выступил с рядом заявлений к международным организациям и белорусам.

Активисты призывают прекратить уголовное преследование лидеров организации и освободить Игоря Комлика, который cо второго августа находится в тюрьме, передает «Радыё Рацыя».

- То, что сейчас власть делает, это попытка лишить людей того профсоюза, который на протяжении всей своей истории работал для людей и защищал этих людей. Это нарушение тех рекомендаций, которые давал МОТ. Это вмешательство во внутренние дела профсоюза. Ни в одной стране Евросоюза, с которым хотят работать наши власти, такого не происходит. Скажу честно, что то, что появилось в прессе, якобы взятку получили Федынич и Комлик - это ложь чистой воды, - заявил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Геннадий Федынич находится на свободе под подпиской о невыезде. Ряд членов организации проходят через допросы,у многих из них прошли обыски. Деятели назвали эту акцию властей по ликвидации независимых профсоюзов исключительно политической, связанной прежде всего с активной деятельностью по защиту социально-экономических интересов граждан, в том числе с противостоянием против декрета о "о тунеядецах".

Заявление Совета Белорусского профсоюза РЭП

2 августа сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля были проведены массовые обыски в офисах Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Белорусского независимого профсоюза (БНП), в квартирах председателей профсоюзов РЭП и БНП Геннадия Федынича и Николая Зимина, председателя Минской городской организации, главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комликa, секретаря-казначея БНП Снежаны Гриневич, бывшего руководителя сайта praca-by.info Натальи Пичужкиной. В результате обысков изъяты все жесткие диски компьютеров, арестован офис профсоюза РЭП, личное имущество Г. Федынича и И. Комликa. Против Г. Федынича и И. Комлик возбуждено уголовное дело «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупных размерах».

Игорь Комлик со 2 августа по настоящее время находится в тюрьме. Совет профсоюза считает эту акцию властей исключительно политической, связанной прежде всего с активной деятельностью профсоюза и его лидера по защите социально-экономических интересов граждан.

Эти действия властей направлены на ликвидацию независимого профсоюзного движения в Беларуси и грубо нарушают Конвенцию МОТ №87 «О свободе объединений».

Мы требуем: - немедленно освободить Игоря Комлик; - прекратить уголовное преследование лидеров Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич, Игоря Комлика и снять с них все безосновательные обвинения; - прекратить вмешательство во внутренние дела профсоюза. Призываем белорусскую общественность, глобальные профсоюзные объединения, IndustriALL и международное сообщество использовать все имеющиеся средства в защиту независимых профсоюзов Беларуси и не допустить расправы над лидерами Независимого белорусского профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Принята 7 августа 2017 года г. Минск

К гражданам Беларуси!

Уважаемые соотечественники! 2 августа власти начали масштабную акцию по ликвидации независимого профсоюзного движения в Беларуси. Против лидеров Белорусского профсоюза РЭП, председателя Геннадия Федынича и руководителя Минской городской организации Игоря Комлика безосновательно возбуждены уголовные дела из-за якобы неуплаченного подоходного налога в особо крупном размере, наложен арест на офис профсоюза. Люди труда, студенты, пенсионеры и безработные, пришло время проявить солидарность и стать на защиту Белорусского профсоюза РЭП, который никогда не изменял идеалам независимого профсоюзного движения и всегда стоял и будет стоять на защите прав трудящихся. Мы призываем вас в знак солидарности с Белорусским профсоюзом РЭП вступить в его ряды. Защитим Независимый профсоюз РЭП! Защитим себя и свое будущее!

Наши координаты: г. Минск тел. 292-46-51, 292-66-35 г. Брест тел. 8-029 645-97-44 г. Витебск тел. 8-029-598-19-95 г. Гомель тел. 8-029-699-28-65 г. Гродно тел. 8-029-597-77-00 г. Могилев тел. 8-029-541-43-00 г. Бобруйск тел. 8-028-746-99-88 г. Орша тел. 8-029-712-5755 Наш сайт: www.praca-by.info