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Зыбицкую перекопали и закрыли на целый месяц

  • 7.08.2017, 21:42

Дорожники выбрали «самое лучшее время» для ремонта - август.

Сегодня в Instagram минчанина Игоря Кольченко появилось фото перекопанной Зыбицкой. Tut.by узнал, с чем связаны ремонтные работы.

«Нет больше Зыбицкой. На ближайший месяц», — сделал подпись к фото автор. В комментариях саркастично отметили, что [август] — отличное время для ремонта.

Главный инженер КУП «Мінская спадчына» Михаил Жих пояснил, что на Зыбицкой асфальтобетонное покрытие меняют на мелкоштучную плитку. Время проведения работ — август — было утверждено проектом по реконструкции исторической части в границах Верхнего города.

— Работы идут от строящегося отеля Mercure до улицы Интернациональной. Первая половина улицы была сделана два года назад, вторая запланирована на август этого года.

Работы растянутся на три недели. Для передвижения будет доступна пешеходная зона.

— В этом году асфальт на мелкоштучную плитку также будут менять во внутренних двориках Верхнего города, в Музыкальном переулке и на участке улицы Интернациональной, — добавил собеседник.

Нет больше Зыбицкой. На ближайший месяц #Зыбицкая6

Публикация от igorkolchenko (@igorkolchenko)


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