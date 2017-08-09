Экологи трех стран объединились против водной авантюры белорусских властей 3 9.08.2017, 11:25

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Петицию против соединяющего Балтийское и Черное море водного маршрута опубликовали более 20 экологических организаций.

Совместную петицию против строительства водного пути Е40 опубликовали более двадцати экологических организаций Беларуси, Польши и Украины. Свою подпись может поставить каждый желающий, пишет сайт media-polesye.by.

Среди авторов петиции общественные организации – «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Багна», «Экодом», «Зелёная сеть» (Беларусь), Всемирный фонд дикой природы WWF (представительства в Польше и Украине), Украинское товарищество охраны птиц (Украина) и другие.

– Цель петиции – обратить внимание общественности, властей и потенциальных инвесторов на негативные последствия, к которым может привести создание новой транспортной артерии, и в конечном итоге прекратить разработку этого проекта, – сообщили в оргкомитете общественной кампании «Стоп Е40! Сохраним наши реки вместе».

Экологи трех стран обеспокоены тем, что проект предусматривает серьезное изменение гидрологического режима рек, которые формируют этот водный путь: Вислы, Муховца, Пины, Припяти, Днепра, а также Днепро-Бугского канала. На наших реках могут появиться новые плотины, дамбы, их русла могут быть спрямлены, а берега заключены в бетон. Такое вмешательство человека грозит навсегда изменить эти реки, разрушив сложившиеся экосистемы. В частности, непоправимый вред может быть нанесен более чем семи десяткам особо охраняемых природных территорий во всех трех странах, где обитают многие редкие виды животных и растений.

Экологи призывают национальные правительства и инвесторов отказаться от планов по строительству водного пути Е40 и предлагают сосредоточиться на иных проектах в транспортной отрасли, которые не будут нести такой угрозы природе и которые гарантируют положительный экономический эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Призыв остановить разработку проекта поддержали участники V Форума общественных экологических организаций Беларуси, который прошел в Раубичах (Минский район) 21-23 июля 2017 года. К резолюции форума присоединились несколько десятков экологических организаций страны.

Подписать петицию можно здесь.