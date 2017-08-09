Минздрав советует белорусам не купаться в турецких бассейнах 9.08.2017, 15:09

В разгар курортного сезона Минздрав выступил с предупреждением.

Тщательно соблюдать личную гигиену, избегать бассейнов и отказаться от участия детей в массовых мероприятиях советует Минздрав Беларуси гражданам, отдыхающим в Турции, в связи с ростом обращений туристов к врачам из-за вируса Коксаки.

Рекомендация лишить ребенка массовых детских мероприятий связана с тем, что в большинстве случаев от Коксаки страдают именно дети. При появлении симптомов ребенка надо незамедлительно показать врачу.

Как сообщается на сайте Минздрава, по сравнению с 2015 годом в этом сезоне наблюдается увеличение количества заболевших вирусом Коксаки в Турции.

По данным российских страховщиков, за период с мая по июнь 2017 года было зафиксировано 260 обращений туристов, заразившихся данным вирусом, еще 11 жалоб – в первой декаде июля.

Заболевшие отдыхали на курортах Белек и Кемер, в отелях Starlight, Limak Limra, Papillon Belvill.

Также вирусом Коксаки заразились отдыхающие в одном из курортных пятизвездочных отелей Турции. Поражения кожи получили почти все дети, которые купались в местном бассейне. Отмечались жалобы на высокую температуру и покраснения кожи, похожие на красные водянки.

Носителями энтеровируса являются зараженные люди. Распространяется он фекально-оральным путем, а также через дыхательные секреты. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, можно перепутать с ветряной оспой или стоматитом.

Чаще заболевание протекает в легкой форме, реже - средней степени тяжести. Вместе с тем, на официальных сайтах Министерства здравоохранения Турции, Турецкой медицинской ассоциации информация на эту тему отсутствует, что затрудняет корректное проведение оценки данных о заболеваемости.

В Минздраве отмечают, что в Беларуси ситуация с энтеровирусной инфекцией оценивается как контролируемая.