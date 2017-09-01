Стала известна дата официальной презентации iPhone 8 1.09.2017, 11:48

1,439

Фото: Reuters

Ожидается, что корпорация Apple покажет iPhone 8, а также обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.

Презентация новых моделей iPhone может состояться 12 сентября в театре имени Стива Джобса, который построили рядом с новой штаб-квартирой Apple в Купертино (Калифорния). Приглашения уже разослали журналистам, сообщает в Twitter телеканал CNBC (перевод - gordonua.com ).

Сама Apple не раскрывает заранее, чему посвящено мероприятие. На приглашении лишь написано: "Увидимся на нашей территории".

Однако в сентябре корпорация обычно представляет новые модели айфонов, отмечает "Медуза".

The Verge ожидает, что покажут iPhone 8 – модель без кнопки "Домой" и с безрамочным экраном, а также обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.