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Стала известна дата официальной презентации iPhone 8

  • 1.09.2017, 11:48
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Фото: Reuters

Ожидается, что корпорация Apple покажет iPhone 8, а также обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.

Презентация новых моделей iPhone может состояться 12 сентября в театре имени Стива Джобса, который построили рядом с новой штаб-квартирой Apple в Купертино (Калифорния). Приглашения уже разослали журналистам, сообщает в Twitter телеканал CNBC (перевод - gordonua.com ).

Сама Apple не раскрывает заранее, чему посвящено мероприятие. На приглашении лишь написано: "Увидимся на нашей территории".

Однако в сентябре корпорация обычно представляет новые модели айфонов, отмечает "Медуза".

The Verge ожидает, что покажут iPhone 8 – модель без кнопки "Домой" и с безрамочным экраном, а также обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.


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