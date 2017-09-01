Стала известна дата официальной презентации iPhone 8
- 1.09.2017, 11:48
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Ожидается, что корпорация Apple покажет iPhone 8, а также обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.
Презентация новых моделей iPhone может состояться 12 сентября в театре имени Стива Джобса, который построили рядом с новой штаб-квартирой Apple в Купертино (Калифорния). Приглашения уже разослали журналистам, сообщает в Twitter телеканал CNBC (перевод - gordonua.com ).
Сама Apple не раскрывает заранее, чему посвящено мероприятие. На приглашении лишь написано: "Увидимся на нашей территории".
Однако в сентябре корпорация обычно представляет новые модели айфонов, отмечает "Медуза".
The Verge ожидает, что покажут iPhone 8 – модель без кнопки "Домой" и с безрамочным экраном, а также обновленные версии iPhone 7 и 7 Plus.
BREAKING: Apple announces event for September 12. https://t.co/jn8limUSe7 pic.twitter.com/j4AHGp8w7j— CNBC Now (@CNBCnow) 31 августа 2017 г.