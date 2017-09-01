В Слуцке активисты провели акцию «Урок истории» 1.09.2017, 18:30

Активисты напомнили школьникам и местным жителям о героях Слуцкого восстания.

В Слуцке первого сентября общественные активисты провели акцию-шествие «Урок истории». В мероприятии приняли участие шесть человек, передает spring96.org.

Около 12 часа активисты собрались у Слуцкого молодежного центра. Они держали в руках портреты героев Слуцкого вооруженного восстания и плакат с надписью «Не допустим, чтобы Беларусь втянули в чужие войны».

Через 15 минут участники двинулись в сторону центра города.

В половину первого активисты остановились у краеведческого музея и наклеили портреты участников СВВ на забор. Этот момент на камеру снимал неизвестный человек в штатском.

Представители правоохранительных органов видели участников шествия, однако никаких действий не предпринимали.