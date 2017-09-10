Фильм по сценарию Алеся Адамовича получил приз Венецианского фестиваля 1 10.09.2017, 13:26

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Алесь Адамовіч

«Иди и смотри» признали лучшим отреставрированным фильмом.

Фильм Элема Климова по сценарию Климова и Алеся Адамовича получил награду «Венецианская классика» за «лучший отреставрированный фильм». Лента мексиканского режиссера «Форма воды» - о любви немой женщины Элоизы к человеку-амфибии на фоне холодной войны - взяла главный приз.

В шорт-лист 74-го фестиваля в Венеции попала 21 лента. Giardian пишет, что практически в каждом фильме поднимается тема социальной несправедливости, а также «призрак климатических изменений».

В центре сюжета военной драмы, снятой совместно «Беларусьфильмом» и «Мосфильмом» в 1985 году - белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

В 1985 «Иди и смотри» получил «Золотой приз» Московского кинофестиваля »и специальный приз Международного кинофестиваля «Ферстроя» в Португалии.

«Золотой лев» - у Гильермо дель Торо

«Форма воды» - странный гибрид исторической реконструкции, фантасмагории, мелодрамы и правозащитного кино, - пишет кинокритик Антон Долин. - Торо защищает права любых меньшинств: детей и женщин, партизан и интеллигентов. Он всегда на стороне слабого, против нетерпимости и тоталитаризма».

Главный приз жюри (во главе с американской актрисой Аннетт Бэнинг) получил израильский режиссер Самуэль Маозу за ленту «Фокстрот».

Лучший режиссер - Ксавье Легран ( «Опекунство»).

Лучшая актриса - Шарлоттa Рeмплинг ( «Ханна»), лучший актер - Камелия Эль Баш («Оскорбление»).

Награду за лучший сценарий получил Мартин Макдоно за «Три билборда на границе Эбинго, Миссури».