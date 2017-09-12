Активист Юрий Беляков – властям: Если к вам пришел профсоюз РЭП – сразу сдавайтесь! 12.09.2017, 10:26

Юрий Беляков

Профсоюзу удается выиграть большинство дел по защите прав рабочих.

В мае этого года юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков выиграл дело, представляя интересы члена профсоюза РЭП. Павел Специан, плотник-бетонщик, из-за того, что наниматель ООО «Гарант» платил ему зарплату с задержкой, решил уволиться по 41 статье Трудового кодекса: «По требованию работника». Наниматель по этой статье должен был выплатить работнику выходное пособие. Однако наниматель отказался увольнять работника по его требованию и вписал в трудовую книжку Павла Специана статью 35. Вот в этом трудовом споре и представлял интересы работника Юрий Беляков. Суд обязать ответчика уволить его по статье 41 Трудового кодекса, взыскать с ответчика заработную плату, окончательный расчет и трехкратный средний заработок при увольнении. Сумма выплат составила примерно 2 700 рублей (после деноминации).

Однако после постановления суда Павла Специана и Юрия Белякова ждали еще несколько исковых заявлений и судов.

Юрий Беляков рассказал praca-by.info, как наниматель ООО «Гарант качества» пошел по пути наибольшего сопротивления в трудовом споре с бывшим работником:

– Пока шли все суды, Специан был на больничном. А по трудовому законодательству, больничный оплачивает последний наниматель. Но попытка Павла отнести больничный лист юристу «Гаранта качества», она же – кадровик, дело закончилось дракой с мужем юриста-кадровика. Павлу Специану сломали нос, он даже впоследствии терял сознание. Он вызвал милицию. А юрист «Гаранта качества» тоже написала заявление в милицию о том, что Павел Специан нанес ей телесные повреждения. В результате Специан по решению суда Центрального района Минска выплатил штраф в размере десяти базовых величин.

Но Павел Специан категорически не согласился с тем, что в драке была его вина. На основании протоколов, составленных милицией, он подал заявление о возбуждении уголовного дела против человека, сломавшего ему нос:

– Было уже два судебных заседания, – рассказывает Юрий Беляков. – Я участвовал в них как представитель Павла Специана. Минский городской суд отменил решение Центрального суда, по которому Специан был оштрафован. Сейчас мы собираемся написать иск и взыскать деньги с государства за то, что его незаконно привлекли к административной ответственности. Также напишем жалобу на судью Центрального суда и на участкового.

Однако самым примечательным в деле Специана Юрий Беляков считает не это:

– Почти полгода прошло с того момента, когда суд обязал уволить Специана по 41 статье и выплатить ему компенсацию. И до сих пор – до сентября! – юрист «Гаранта качества» не выполнила решение суда! В трудовой книжке Специана до сих пор – 35 статья. Скоро будет рассматриваться второе исковое заявление, по воторому фирма перенесет даты увольнения на день вынесения решения суда и оплатит ему вынужденный прогул. Мало того: оплатит еще и моральный вред за то, что статью в трудовой книжке написали неправильно.

Юрий Беляков считает, что такое поведение нанимателя – нерационально:

– Наниматель должен просчитывать свои издержки! А он наоборот идет по пути наибольшего сопротивления. Почему с мая до сентября не исполнено решение суда? Ведь будет второй иск, и по нему тоже – выплаты, и немаленькие. Обращаюсь ко всем нанимателям: если вы нарушили трудовое законодательство и к вам пришел профсоюз РЭП – сразу сдавайтесь! Платите деньги, которые должны работнику, и на этом все закончится. А сопротивление законным решениям будет бить нанимателя по карману, причем очень сильно.