«Cвою же зарплату приходится выпрашивать» 11 23.07.2017, 13:19

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Работникам ОАО «Западный-Агро» задерживают зарплату уже полтора месяца.

Жители Осиповичского района Могилевской области устали выпрашивать заработанные собственным трудом деньги.

«Зарплату в нашем хозяйстве задерживают уже полтора месяца, – сообщилa 1prof.by работница ОАО «Западный-Агро» Любовь Григорьевна. – Уже июль, а мы не получили деньги даже за май. И какие деньги! Я доярка, и зарплата у меня 215 рублей ($100) в месяц, хотя я в одиночку воспитываю 8-летнего сына. А соседке, матери троих несовершеннолетних детей, даже «детские» не перечисляют. Помогите, пожалуйста, потому что наши обращения к руководству хозяйства и в органы областной исполнительной власти результата не дали».

«Горько живем»

На встречу к зданию продмага в деревне Кринка, помимо Любови Григорьевны, пришли еще три женщины. В разговоре приняли участие также начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Осиповичского райисполкома Денис Захарчук, директор ОАО «Западный-Агро» Иван Мельников, представители Могилевского обкома и Осиповичского районного комитета профсоюза работников АПК. И разговор этот получился совсем невеселым.

– Отсутствие денег тянет за собой и массу бытовых проблем, – начала говорить Любовь Григорьевна. – С собственного огорода пока отдачи нет – овощи еще не созрели, фруктов не будет, а до картошки еще далеко. Только и радости, что сбор грибов да ягод. Но их, как правило, мы сдаем заготовителям райпо в обмен на продукты, которые привозит автолавка. За кило черники дают всего 3 рубля и цену не поднимают, несмотря на то что ягод мало нынешним летом. А что за эти деньги купишь?! Хозяйство даже не может доплатить за детскую путевку в лагерь.

Односельчанку поддержала Алеся Викторовна, работающая пастухом в «Западном-Агро»:

– Пояснений по расчетным листкам не добиться, а мне, простому человеку, не всегда понятно, что в них указано. Зарплата мизерная, но и ее выплачивают не вовремя. В автолавке, кроме хлеба и макарон, ничего не покупаю.

Выяснилось также, что в хозяйстве имеются проблемы с организацией питания для работников. На период уборочной кампании, правда, выход нашли – заключили договор на приобретение и доставку горячего питания с соседней организацией ОАО «Осиповичский райагропромтехснаб». Однако собственная столовая не работает.

– Горько живем, – присоединилась к беседе доярка Валентина. – Благо близкие люди помогают. Самое же неприятное то, что свою зарплату приходится выпрашивать. Мы понимаем, что в хозяйстве не все гладко, и готовы даже частями заработанное получать, но ведь ничего не дают…

Поможет ли российский инвестор?

Ситуация в хозяйстве действительно непростая. По словам Дениса Захарчука, ОАО «Западное-Агро» – одна из 4 организаций района, которые вошли в список финансово несостоятельных и в настоящее время находятся в конкурсном производстве. Трудятся здесь 139 человек.

– Кредиторская задолженность составляет более 11 млн рублей, и погасить такой долг хозяйство не в состоянии, – констатировал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Осиповичского райисполкома. – Кредиторам представлен план ликвидации «Западного-Агро», поскольку о санации говорить уже поздно. Вердикт в скором времени вынесет областной хозяйственный суд.

Денис Захарчук также отметил, что руководство района рассматривало различные варианты выхода из ситуации. Сейчас организацию «арендует» российский инвестор, который планирует приобрести хозяйство в случае банкротства и развивать его.

Что касается задолженности по зарплате, то она составляет 42 тыс. рублей. Районная исполнительная власть принимает определенные меры по решению данной проблемы. Так, 11 работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, уже выплачены детские пособия за май, а выдавать зарплату начали с 13 июля, с поступлением средств от продажи рапса, бычков и крупного рогатого скота Бобруйскому мясокомбинату.

В настоящее время хозяйство занимается производством мяса и молока, а также растениеводством. На балансе у «Западного-Агро» находится 2200 голов крупного рогатого скота.

В прошлом году мы создали неплохую кормовую базу для скота, увеличили надои, реконструировали 3 молочно-товарные фермы, построили два телятника, то есть пытались развиваться, но погасить долги, копившиеся десятилетиями, было нереально, – рассказал руководитель сельхозпредприятия Иван Мельников.

«Карточку в рот не положишь…»

К сказанному остается только добавить, что работницы, с которыми журналисты встречались, зарплату все-таки получили, однако зачисленные на карточку деньги особой радости им не принесли.

- Ближайший банкомат находится за 12 километров, в соседней деревне, но из-за процентов снимать деньги там невыгодно, – пояснила по телефону Любовь Григорьевна. – До Осиповичей же, где есть банкоматы нашего банка, 24 километра, а автобус только раз в день туда ходит, и то только утром, когда мы на работе. В автолавке же терминала нет, а пластиковую карточку в рот не положишь…

Как уже сообщалось, еще в 2011 году Совмин совместно с Нацбанком опубликовали постановление, согласно которому объекты торговли и услуг, расположенные в поселках городского типа и сельской местности, должны обзавестись платежными терминалами. За последние 5 лет терминалами снабжали объекты в городах областного и районного подчинения. Согласно постановлению, на 1 июля 2017 года по банковской карте можно расплатиться по всей территории Беларуси, включая поселки городского типа и деревни.

А в Минской области в мини-маркете на колесах – усовершенствованной автолавке – можно расплатиться как наличными, так и карточкой.

Сложное положение, сложившееся в ОАО «Западный-Агро», прокомментировал Виктор Гейдель, председатель Могилевского обкома профсоюза работников АПК:

– Действительно, ситуация непростая. Мы ежемесячно проводим мониторинг своевременности выплаты зарплаты и пытаемся всеми силами помогать людям. 4 июля, к примеру, в адрес руководства ОАО «Западный-Агро» была направлена рекомендация с требованием о немедленной выплате заработной платы. Такие вопросы выносятся на все совещания, которые проводят органы власти. Однако в адрес первичной, районной или областной организаций отраслевого профсоюза от работников «Западного-Агро» каких-либо обращений в последние годы не поступало. Теперь мы приняли решение об оказании практической помощи наименее защищенной категории работающих, а именно: взяли на себя доплату за оздоровление в детском лагере сына одной из работниц хозяйства; проработали вопрос по оздоровлению детей в четвертую смену; контролируем организацию питания работников на напряженных участках полевых работ.