NaviBand презентовали новый клип в национальных костюмах и с танцами у костра 1 12.09.2017, 11:21

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские музыканты удивили поклонников ярким клипом.

У романтической и эмоциональной песни «Бяжы» с альбома «Иллюминация» появился cильный видеоряд.

Снимался клип в течение шести дней на фоне живописных белорусских пейзажей: около Нарочанского парка и Налибокской пущи. Главными героями клипа вместе с Ксюшей Жук и Артемом Лукьяненко стали поклонники их творчества, пишет nn.by.

Режиссером видео выступил молодой белорусский режиссер Кирилл Нонг.