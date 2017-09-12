США уличили Россию в контрабанде нефтепродуктов для Ким Чен Ына 6 12.09.2017, 12:58

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Поставки из России для международного изгоя возросли еще прошлой весной.

Российские контрабандисты поставляют в КНДР нефтепродукты, в частности, дизельное топливо, что может помочь стране избежать воздействия жестких санкций ООН, передает Washington Post, которая побеседовала с американскими чиновниками и ознакомилась с документами Минфина США.

Поставки из России возросли прошлой весной. Они происходят на фоне усиления Китаем — крупнейшим торговым партнером КНДР — экономического давления на Северную Корею, утверждает издание.

"Поскольку китайцы прекращают поставки нефти и газа, мы видим, как они обращаются к России", — сказал газете высокопоставленный чиновник, имеющий детальные знания о контрабандистских операциях.

Пока международная торговля с Пхеньяном ограничивается санкциями ООН, российские предприниматели ищут возможности быстро заработать, создавая лабиринт из компаний, чтобы скрыть транзакции и отмывание денег, приводит газета данные чиновников США, занимающих мониторингов исполнения санкций.

Такие поставки противоречат идее США об экономическом давлении на КНДР, которое вынудило бы лидера страны Ким Чен Ына пойти на переговоры, добавляет издание.

"Когда им обрубают поставки товаров от главного партнера, они получают их из других мест", — сказал собеседник WP.

О поставках нефти в США уже объявлял Минфин США этим летом, когда вводил санкции против российских компаний. Теперь газета узнала схему поставок.

В августе Минфин США ввел санкции против четырех россиян и нескольких компаний из России, в частности, Velmur Management Ltd. за то, что они "занимаются торговлей энергией с Северной Кореей". В июне США вводили санкции против "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова и ее дочки "ННК-Приморнефтепродукт" "за отгрузку в Северную Корею нефтепродуктов на $1 млн".

"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", — говорилось в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Впрочем, Россию эти меры не остановили: недавно было объявлено, что в РФ открылось первое турагентство, специализирующееся только на путешествиях в Северную Корею.

О причастности Москвы и Китая к развитию военной программы Пхеньяна ранее заявлял и Госдеп США, который в официальном заявлении обвинил Россию в экономической поддержке КНДР.

"Будучи главными экономическими спонсорами ядерной и баллистической программы Северной Кореи, Китай и Россия несут особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", — говорилось в заявлении Госдепа.

Между тем, после введения санкций в судебных документах, направленных в поддержку решения Минфина США, была описана схема поставок с помощью сингапурской компании Velmur Management Ltd., созданной россиянами, поясняет Washington Post. По данным Минфина США, главная задача Velmur заключается в "отмывании средств для финансовых посредников из КНДР и юрлиц под санкциями". У компании нет офиса и сайта: она "имеет признаки компании-прикрытия", утверждают в США.

По данным газеты, Velmur с февраля по май приобрела дизельного топлива на $7 млн у российской ННК Худайнатова. Выплаты за топливо КНДР переводила компании Velmur в долларах, а та, в свою очередь, платила ННК за отгрузки дизельного топлива с танкеров, отправляющихся из Владивостока, ссылается газета на документы.

Трафик между Владивостоком и портом Наджин в Северной Корее был настолько серьезным, что местные власти в этом году запускали даже паромную линию между городами, пишет WP. На прошлой неделе услуга была приостановлена из-за финансового спора. О том, что в мае 2017 года между Владивостоком и Наджином открылось "грузопассажирское регулярное паромное сообщение" писало издание "Профиль". Судно Mangyongbong-92 может перевозить 1 тыс. тон груза.

ННК ранее отрицала обвинения США и заявляла, что ее "дочки" никогда не участвовали и не могли участвовать в бизнесе с Северной Кореей. Компания сообщила, что готовит заявление, чтобы ее дочерние предприятия исключили из санкционного списка.

Материал WP вышел в день, когда стало известно о том, что Россия и Китай поддержали новый проект резолюции Совбеза ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи в ответ на шестое и самое мощное подряд ядерное испытание Пхеньяна. Новый пакет ограничительных мер — девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея произвела свое первое подземное испытание ядерного устройства.

Как указывает "Би-би-си", документ предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти. США поначалу настаивали на более жестком варианте резолюции, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России.

Предыдущая резолюция в отношении КНДР, принятая в августе, предполагала запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты. Сейчас же санкции ударяют по текстильной промышленности - второй по величине статье экспорта КНДР после угля — в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР 752,5 млн долларов. Почти весь текстиль — 80 процентов — КНДР продает Китаю. Северная Корея отныне сможет закупать не более 2 млн баррелей нефтепродуктов в год - против сегодняшних 4,5 млн баррелей в год.

В то же время представитель США при ООН Никки Хейли подчеркнула в ходе заседания Совбеза, что Соединенные Штаты не хотят идти по тропе войны.

"Мы не стремимся к войне. Северокорейский режим не прошел точку невозврата. Если он согласится прекратить свою ядерную программу, он обеспечит себе будущее и мирную жизнь", — сказала она после принятия американского проекта резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР, передает "Интерфакс".

В то же время она пообещала усилить давление на Пхеньян в случае, если "если Северная Корея продолжит идти по этому опасному пути".