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Виктор Гончаренко: Залогом нашей победы стали удачные действия в обороне

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  • 13.09.2017, 9:10
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Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Белорусский тренер ЦСКА назвал сильные стороны команды в игре с «Бенфикой».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил игру нападающего Аарона Оланаре в матче первого тура группового турнирная Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). Об этом белорусский тренер заявил в интервью sport-express.ru.

- Залогом нашей победы стали удачные действия в обороне. Плюс порадовали действия нападающих и полузащитников. Мы сдержали атакующий потенциал соперника. Порадовало, как мы отреагировали на гол — верили, что сможем все еще перевернуть. И понравилось, как проявили себя игроки, вышедшие на замену.

Почему вышел Оланаре? Молодым футболистам, таким как Жамалетдинров, тяжело с первых минут начинать два матча подряд. Большая ответственность. Его замена — и вынужденная, и планировалась. Считаю, это одна из лучших игр Аарона за последнее время. Считаю, с любым соперником — будь то дома, будь то на выезде, можно играть.


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