Грибные партизаны: Белорусы ходят в лес рядом с российскими войсками 4 13.09.2017, 9:54

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Сельчане возмущены запретом посещать леса во время учений «Запад-2017».

Деревня Волька Ивацевичского района находится около самого Домановского полигона, где будут проходить совместные белорусско-российские учения «Запад-2017». Сельчане по-разному относятся к запрету ходить в леса во время маневров.

Лес тянется от села и до самого полигона. Крестьяне говорят, что сейчас много грибов - просто иди вдоль дороги и собирай. Однако Ивацевичского райисполкома опубликовали обращение о нежелательности посещать леса во времени учений.

В беседе с корреспондентами «Радыё Свабода» большинство людей говорят, что не слышали ни о каких ограничениях и запретах. Впрочем, как сказал один из жителей деревни, все и так знают, что нельзя ходить в сторону полигона, когда учения.

«Ага, в лес я не пойду! Я сегодня был там... Вот рядом лес, и там тоже лес. Почему я не должен туда ходить?», - указывает собеседник в противоположную от полигона сторону.

Собеседник говорит, что однажды, очень давно, было происшествие на полигоне во время учений: «На сам полигон никто и не пойдет. Однажды было, что мужик собрался косить сено, то как дало, ногу оторвало ему ... Так после того через кусты уже никто не шел».

Некоторые жители деревни говорят, что все равно будут ходить в лес, так как уходит грибное время. Просто будут обходить полигон:

«Всю жизнь я здесь прожил, ходили за грибами на полигон. Когда идут учения, пожалуйста, я сам работал на полигоне, поэтому если учения идут, то вопроса нет - нельзя ходить», - говорит молодой человек.

Сельчанин средних лет говорит, что чиновники запрещают идти в лес не столько чтобы предупредить различные происшествия, а чтобы им не перепало за непроявленную бдительность: «Да страхуются, чтобы не подстрелили никого, поэтому и запрещают. Теперь же грибов навалом - все идут и идут».

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».