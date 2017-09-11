На время учений «Запад-2017» жителям Ивацевичей запретили ходить в лес 1 11.09.2017, 15:48

На территории района находится Домановский полигон.

Из-за военных учений «Запад-2017» власти Ивацевичей советуют не ходить в лес. На территории Ивацевичского района находится Домановский полигон, на котором будут проходить совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017», передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Ивацевичский райисполком.

Как сообщается в обращении райисполкома, «в совместных белорусско-российских учениях «Запад-2017» будут задействованы территории Добромысленского, Вольковского, Телеханского, Святовольского, Житлинского, Яглевичского сельсоветов».

Жителей этих местностей с 14 по 20 сентября просят «в целях безопасности воздержаться от посещения лесов: сбора ягод, грибов, охоты и т.д.»

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».