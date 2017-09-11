Посол Украины о «Запад-2017»: На учениях все может быть по-другому, чем в анонсе 2 11.09.2017, 14:12

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Недоверие к учениям с украинской стороны вполне оправдано.

«Сам анонс учений — это только полдела, что будет на них — другое дело. Но, думаю, что белорусская сторона выполнит свои обещания, которые она дала: что все будет показано наблюдателям», — такое мнение высказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим после брифинга для глав дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в МИД, куда были приглашены более 50 представителей из 37 стран и международных организаций, сообщает tut.by.

Посол рассказал, что во время брифинга руководство МИД еще раз рассказало дипломатам, что будет происходить во время учений «Запад-2017». Такие мероприятия, по мнению посла, демонстрируют открытость белорусской стороны и дают возможность послам задать вопросы, которые их интересуют.

— Вопросов не было задано. Но и ничего нового я не услышал, это все давно обговаривается, и МИД довольно активно все эти объяснения дает, — сказал Кизим.

— Думаю, что надо ждать результатов учений, где будут подводиться итоги. Посмотрим, как это будет, чтобы не было ситуации, что задекларировано много, а покажут не то, что нужно. Думаю, что все будет в соответствии с планом. От Украины на учениях будут присутствовать двое наблюдателей.

Ажиотаж вокруг учений, по мнению посла, с украинской стороны оправдан.

— С украинской стороны он оправдан, поскольку там (в учениях. — ред.) присутствует российский компонент. В условиях, когда идет война, боевые действия с российскими войсками на востоке Украины, очевидно, что любое присутствие российских войск вызывает опасения с нашей стороны, — подчеркнул посол.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».