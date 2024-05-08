WSJ: Разгневанные семьи пропавших без вести российских солдат бросают вызов Путину 1 8.05.2024, 16:17

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По оценкам США, более 300 тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты.

С тех пор как президент Путин вторгся в Украину, РФ направила сотни тысяч россиян на поля сражений, которые превратились в склепы. Теперь матери и жены российских военнослужащих, судьба которых неизвестна, стали одними из самых ярых критиков военных усилий России, бросая таким образом публичный вызов Путину и построенной им авторитарной системе, пишет The Wall Street Journal (перевод - «Униан»).

- Горе и гнев усиливаются отсутствием прозрачности со стороны российского правительства в отношении солдат, которые пропали без вести или предположительно мертвы. В российских социальных сетях появились группы, в которых участвуют десятки тысяч родственников и друзей пропавших без вести солдат, где они делятся информацией в надежде выяснить, что же произошло, - говорится в публикации.

Все это ставит под сомнение утверждения Кремля о том, что россияне поддерживают войну в Украине и готовы ради нее пожертвовать своими близкими.

- Хотя напряженность пока не представляет серьезной угрозы для Путина, в конечном итоге она может перерасти в более широкое инакомыслие. Кремль запретил освещение войны внутри страны и не сообщает никаких официальных данных о солдатах, пропавших без вести. В последний раз Министерство обороны России предоставляло публичные данные о количестве своих солдат, погибших на Украине, в сентябре 2022 года, когда сообщалось, что погибло 5937 человек. По оценкам США, более 300 тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты, - пишет WSJ.

Сергей Кривенко, руководитель российской правозащитной организации «Гражданин.Армия.Право», выступающей за интересы российских солдат, заявил, что военные «не готовы к такому объему потерь» и не имеют специальных подразделений, ответственных за эвакуацию павших солдат с поля боя. Также бытует мнение, что погибших бойцов бросают, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

Ни Кремль, ни Минобороны РФ не ответили на просьбу прокомментировать утверждения о том, что РФ бросает своих погибших на войне и намеренно занижает потери.

Также в статье отмечается, что в апреле 2023 года Госдума России приняла поправки в Гражданский кодекс, позволяющие воюющим на Украине солдатам объявляться пропавшими без вести или погибшими в течение шести месяцев при отсутствии информации об их местонахождении.