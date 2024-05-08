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Ошибка пьяницы

  • Сергей Ежов
  • 8.05.2024, 15:47
Ошибка пьяницы

Даже неглупые с вида люди попадают в эту ловушку.

«Если девяностые были хуже, то Путин, получается, лучше и молодец?». Не знаю, есть ли у этой логической ошибки уже название, вроде ошибки выжившего. Сам назову ее ошибкой пьяницы. Когда я выпил и у меня получилось с легкостью перемахнуть через ограду, то можно подумать, будто легкости телу придал алкоголь. Но. Наверняка у меня получилось бы перелезть через нее и без пива. Также не исключено [что даже более важно]: будучи трезвым, смог бы найти менее травмоопасный путь и лучшую дорогу.

Были ли девяностые голодными, несправедливыми и преступными? Да. Должны ли мы считать, что более сытая жизнь (но, кстати, даже и более несправедливая и преступная) стала бы возможной только с Путиным? Нет.

Когда люди намеренно путают причинно-следственные связи и корреляцию, нами пытаются манипулировать. Безусловно, Путин оказал влияние на социально-экономические процессы. Но убежден, что без него россияне бы добились гораздо большего. Время Путина — больше время упущенных возможностей, чем достижений. С ним мы бухими перемахнули через забор и сломали ногу.

Сергей Ежов, Twitter

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