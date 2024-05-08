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Белоруска выиграла бесплатную путевку на олимпийский марафон в Париже

  • 8.05.2024, 16:02
Белоруска выиграла бесплатную путевку на олимпийский марафон в Париже

«Это казалось нереальным».

Три года челленджей и тысячи километров пришлось преодолеть белоруске Вите, чтобы получить бесплатную путёвку на олимпийский марафон в Париже. Девушка вошла в число 20 тыс. участников со всего мира, которые ночью 10 августа 2024 года пробегут «Марафон для всех» в Париже, пишет MOST.

Вита родом из Беларуси, последние два года она живёт в Польше. Почти семь лет девушка занимается бегом на любительском уровне. Она регулярно тренируется и участвует в соревнованиях в разных странах, бегает даже ультрамарафоны — дистанции более 42 километров.

Идея пробежать марафон в Париже во время Олимпиады появилась у Виты ещё в конце 2020 года, когда организаторы объявили о такой возможности. Любой желающий мог принять участие и, выполнив определённые условия, получить путёвку на марафон в Париже. Этим и воспользовалась Вита.

— Нужно было зарегистрироваться на сайте и собрать 100 тыс. пунктов за свои активности. В учёт шёл не только бег, но и велозаезды и даже прогулки. За разные виды тренировок начислялось разное количество пунктов. В конце 2023-го или в начале 2024 года был розыгрыш слотов среди тех, кто собрал эти 100 тыс. пунктов. Но это только один путь, через который можно было получить путёвку.

Также организаторы марафона запустили приложение с челленджами, где нужно было выполнять различные условия. Например, пробежать пять километров менее чем за 25 минут, набегать 42 километра за неделю. Или, к примеру, выйти на пробежку в промежуток времени с 09:00 до 12:00 и пробежать 10 километров.

— Я практически везде участвовала. Изначально разыгрывалось очень мало слотов, максимум по 10 штук, но чем ближе к марафону, тем количество возрастало. Так, только в одном челлендже 100 девушек и 100 парней могли получить свой счастливый билет, то есть шансы значительно возрастали.

В июле 2023 года белoруска получила e-mail, в котором сообщалось, что она выиграла стартовый пакет. Сначала Вита подумала, что это спам: она не понимает французский, на котором было написано письмо.

— Но, проверив адрес отправителя и переведя текст, я поняла, что действительно получила заветную путёвку в Париж. Через полгода пришло ещё одно подтверждение, где нужно было дозаполнить личные данные и ознакомиться со всеми условиями и подробностями от организаторов. Конечно, мне очень хотелось получить слот, но почему-то это всё же казалось нереальным. Я никогда раньше не была в Париже, и такая поездка точно запомнится на очень долгое время.

Вита говорит, что сейчас очень взволнована, но надеется хорошо подготовиться к старту в Париже, так как он однозначно будет не из простых. Трасса забега ведёт из Парижа в Версаль и обратно. На дистанции будет более 400 метров набора высоты. Для городского марафона это действительно много. К примеру, на берлинском марафоне, где часто устанавливают мировые рекорды, набор высоты составляет менее 100 метров.

После Парижа Вита хочет попасть на Чикагский марафон, который входит в список шести наиболее популярных у любителей мейджор-марафонов. В этом году он состоится 13 октября. У Виты уже есть стартовый слот.

— Чтобы получить слот на этот марафон, также нужно было выиграть лотерею. И я очень хочу туда полететь, но финансовый и визовый вопросы ещё открыты.

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