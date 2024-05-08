В КНДР умер главный пропагандист семьи Ким Чен Ына 2 8.05.2024, 16:03

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Ким Ки Нам

Он выстраивал культ личности правящей династии.

В среду, 8 мая, в Северной Корее умер Ким Ки Нам — главный пропагандист правящей династии Кимов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на северокорейские государственные агентства.

Отмечается, что он умер из-за преклонного возраста и «полиорганной дисфункции», от которой лечился с 2022 года.

Пропагандист провел десятилетия, строя культ личности вокруг правящей династии Кимов.

Сам северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил его похороны рано утром 8 мая и отдал дань памяти «ветерану-революционеру, который оставался безгранично преданным» режиму.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сравнило его с главой пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом, широко известным своей мантрой «повторяйте ложь достаточно часто, и она станет правдой».

В 1966 году его назначили заместителем директора Департамента пропаганды и агитации Пхеньяна, где он тесно сотрудничал с Ким Чен Иром, предшественником и отцом нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Позже Ким Ки Нам возглавил департамент, сыграв решающую роль в формировании месседжей страны, поскольку он служил семейной династии, которая стала самой длинной в мире.

По сообщениям, он имел близкие отношения с Ким Чен Ыном, а некоторые СМИ даже называли их «собутыльниками».

В 1970-х годах Ким Ки Нам возглавил государственный рупор, газету Родонг синмун.

Его отдел пропаганды удерживал контроль над коммуникацией и информационными потоками в государстве и за его пределами.

Как пишет BBC, одним из примеров того, как заработала пропагандистская машина, стала внезапная смерть Ким Чен Ира в 2011 году. Это ускорило восхождение его сына, Ким Чен Ына, на пост лидера страны, которому в то время было всего 20 лет.

«Ни одна сила на земле не может остановить революционный прогресс нашей партии, армии и народа под мудрым руководством Ким Чен Ына. Под руководством Ким Чен Ына мы должны превратить нашу скорбь в силу и мужество и преодолеть нынешние трудности», — говорилось в одном из первых сообщений государственного агентства после смерти Ким Чен Ира.

Он также был одним из немногих северокорейских чиновников, который посетил Южную Корею — там он возглавил делегацию на похоронах бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна в 2009 году.