Ураганы «Ирма» и «Харви» обвалили спрос на нефть 2 13.09.2017, 13:40

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Спрос на бензин пострадает ощутимее всего.

В следствии ураганов «Харви» и «Ирма» спрос на нефть упадет на 900,000 баррелей в день в этом месяце, считает Goldman Sachs, пишет take-profit.org.

«Ирма» окажет отрицательный эффект на спрос на нефть, однако не на ее производство и обработку», - продолжает Goldman.

Однако влияние «Харви» на спрос будет более ощутимым, принимая во внимание концентрацию энергетической активности в поле действия урагана.

По подсчетам Goldman, совокупный эффект от перебоев в производстве и спада спроса повысит мировые нефтяные запасы на 600,000 баррелей в день в сентябре.

Спрос на нефть в октябре снизится на 300,000 баррелей в день.

Спрос на бензин пострадает ощутимее всего.

В Техасе и Луизиане из-за урагана «Харви» были закрыты перерабатывающие мощности, на долю которых приходится 20% совокупного перерабатывающего потенциала США.

На прошлой неделе Goldman Sachs отмечал, что реконструкции, вследствие «Харви», положительно скажутся на спросе на нефть в США в следующие месяцы, так как потребление топлива возрастет, в процессе восстановления населением своих домов.

Однако ураган «Ирма» может свести на нет прирост спроса на топливо, если обусловит оползни во Флориде.