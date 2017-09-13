Смоленская таможня призывает «стучать» на контрабандистов из Беларуси 1 13.09.2017, 20:07

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Фото: Deutsche Welle

На российской стороне в белорусско-российском приграничье местным жителям раздали соответсвующие памятки.

На российской стороне в белорусско-российском приграничье местным жителям давно были розданы памятки, что делать и куда звонить, если выявлены подозрительные лица на границе. Теперь же на официальном сайте Федеральной таможенной службы появился и баннер, нажав на который можно пожаловаться на выявление продуктов питания, запрещенных к ввозу на территорию России, пишет 6tv.by.

Любой желающий теперь может отправить электронное письмо в раздел “Выявление санкционных товаров” на официальном сайте ФТС. Ведомством подан адрес электронной почты, на который граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут направлять сведения о выявлении в торговом обороте товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию в связи с применением специальных экономических мер. Пожаловаться может житель любого региона России. Теоретически это могут сделать и белорусские граждане, живущие в приграничье. Но другой вопрос, нужно ли это им.

В разделе под новым баннером публикуется и актуальная информация о нормативных правовых актах, регулирующих запреты и ограничения на ввоз в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, а также перечень стран и товаров, в отношении которых установлены данные ограничения.

Напомним, российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в отношении стран, принявших решение о введении экономических санкций против России. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года в отношении Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии; с 2015 года в отношении Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Албании, а с минувшего года и в отношении Украины.